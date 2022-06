© Copyright : Twitter/@Chariot_Energy

Ces 40 millions de dirhams supplémentaires, qui ont été levés auprès des actionnaires de la firme britannique viennent s’ajouter aux 255 millions de dirhams collectés le 19 mai dernier pour financer les études d’ingénierie et de conception du prometteur projet gazier d’Anchois.

Près de six mois après l’annonce de la réussite des opérations de forage dans le gisement gazier Anchois, au large de Larache, la firme britannique Chariot entame le développement de ce projet à travers la mobilisation des financements nécessaires.

Après avoir levé près de 255 millions de dirhams (25,5 millions de dollars) le 19 mai dernier via une émission d'actions, la société britannique énergétique cotée à la Bourse de Londres annonce ce jeudi 9 juin 2022 avoir mobilisé près de 40 millions de dirhams supplémentaires via une offre ouverte aux actionnaires éligible.

Un communiqué de Chariot précise que cette levée de fonds a a suscité l’engouement des investisseurs, puisque l’offre a été sursouscrite plus de 3,4 fois.

«Je suis très heureux d’annoncer que nous aurons levé un total de 29,5 millions de dollars grâce à la collecte de fonds, ce qui est un excellent résultat pour la compagnie», a commenté le PDG de Chariot, Julian Maurice-Williams.

Les fonds levés serviront à financer les études d’ingénierie et de conception du prometteur projet gazier d’Anchois, y compris l'étude d'avant-projet détaillée, prélude à la décision finale d’investissement.

Le 10 janvier dernier, Chariot annonçait une découverte importante de gaz au large de Larache, dans le gisement Anchois, qui entrent dans le cadre du permis d’exploration Lixus Offshore, détenu à 75% par Chariot et à 25% par l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym).

L'interprétation préliminaire des données de forage avaient confirmé «la présence d’une accumulation de gaz au niveau du puits Anchois-2», sur une épaisseur nette totale de 100 mètres, répartie sur 6 zones, dont l’épaisseur varie de 8 à 30 mètres pour chacune.

Amina Benkhadra, directrice générale de l’Onhym, avait alors précisé que le gaz découvert par la firme britannique Chariot au large de Larache, pourrait servir à produire de l'électricité, via l’alimentation des centrales de Kenitra, Mohammedia, ou Tahaddart et à fournir des industriels de la zone de Kénitra. Quant au démarrage de la production, il «est planifié vers fin 2024», avait-t-elle révélé.

Les permis Lixus offshore, d’une superficie de 1.791 km², sont situés au large de Larache, et ont été octroyés à l’Onhym et à la société britannique Chariot Oil & Gas, le 30 mai 2019. Cette zone, qui représente le prolongement en offshore du bassin du Gharb, qui produit du gaz, se trouve à 38 km de Larache, à 75 km du gazoduc Maghreb-Europe (GME) et à 87 km de la ville de Kénitra.