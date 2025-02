Essor économique: le Maroc vu par Bpifrance

Grâce à sa position stratégique, sa stabilité politique et ses investissements ciblés, le Maroc s’impose comme une plaque tournante incontournable pour les investisseurs internationaux, souligne la Banque publique d’investissement française (Bpifrance), relayée par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 21 février.

Dans un dossier spécial consacré au Maroc, publié sur son site, Bpifrance met en avant la transformation économique du pays, portée par des politiques incitatives et une forte dynamique dans plusieurs secteurs clés.

Le Maroc attire un nombre croissant d’entreprises, notamment françaises, grâce à son dynamisme dans des secteurs stratégiques comme l’énergie renouvelable, l’industrie automobile, l’immobilier, le tourisme, l’agroalimentaire et la technologie.

Bpifrance encourage ainsi les investisseurs à explorer ces domaines porteurs qui offrent des perspectives de croissance durable, lit-on.

L’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal constitue une opportunité unique pour le Maroc. Selon Bpifrance, cet événement devrait générer plusieurs milliards d’euros d’investissements dans les infrastructures, l’hôtellerie et les services, renforçant ainsi l’attractivité économique du pays.

Le Maroc s’est engagé dans une transition énergétique ambitieuse avec un objectif de 52% d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030. Parmi les projets phares, la centrale solaire Noor Ouarzazate figure parmi les plus grands complexes solaires au monde. De plus, le pays se positionne comme un futur leader de l’hydrogène vert, visant à devenir un fournisseur majeur pour l’Europe.

Secteur clé de l’économie marocaine, l’agroalimentaire bénéficie d’une modernisation accrue pour renforcer la sécurité alimentaire et augmenter les exportations. L’essor de l’agritech représente une opportunité prometteuse, avec un soutien gouvernemental à travers des incitations financières et un accès facilité aux financements pour les entreprises innovantes. Ces avancées pourraient positionner le Maroc comme un leader régional de l’agriculture intelligente et durable.

Le Maroc ambitionne d’accueillir 26 millions de visiteurs d’ici 2030. La Coupe du Monde 2030 devrait booster ce secteur, accélérant les investissements dans les infrastructures hôtelières et de transport. Outre les destinations phares comme Marrakech, Casablanca et Tanger, le tourisme rural et écologique connaît une croissance significative, répondant à la demande croissante pour un tourisme plus durable, lit-on encore.

L’immobilier marocain est porté par une demande croissante en logements résidentiels, infrastructures touristiques et zones industrielles. Par ailleurs, une transformation s’opère avec l’essor de l’éco-construction et l’utilisation de matériaux biosourcés. Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, le pays s’oriente vers des bâtiments plus durables et économes en énergie.

Avec plus de 700.000 véhicules produits par an, le Maroc se positionne comme un acteur clé de l’industrie automobile en Afrique. La transition vers l’électromobilité ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans la fabrication de batteries et le développement des infrastructures de recharge.

Bpifrance souligne également la montée en puissance du numérique et de l’innovation au Maroc. Le pays développe un écosystème dynamique de startups, soutenu par des incubateurs et des fonds d’investissement, notamment dans les domaines de la fintech, de l’e-commerce et de l’intelligence artificielle.