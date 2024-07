Economie sociale: vers 50.000 emplois annuels et 8% du PIB d’ici 2035

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.

Le secteur coopératif marocain connaît une croissance remarquable, atteignant plus de 60.000 coopératives en 2024. Cette expansion significative témoigne de l’efficacité des programmes gouvernementaux et des initiatives de soutien mises en place, relaie La Vie Éco.

Parmi ces coopératives, 7.730 sont entièrement gérées par des femmes, illustrant une participation féminine croissante dans cette activité. Cette évolution positive est notamment attribuée à des programmes majeurs tels que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, a affirmé que le gouvernement avait des ambitions élevées pour cette branche d’activité, dans l’objectif d’atteindre une contribution de 8% au PIB national et de créer 50.000 emplois par an d’ici 2035.

Pour concrétiser ces objectifs ambitieux, une loi-cadre est actuellement en préparation, afin de structurer et de renforcer le cadre juridique du secteur coopératif, favorisant ainsi son développement et son impact économique.

L’année 2023 a été particulièrement fructueuse pour le secteur coopératif marocain. Près de 5.000 nouvelles coopératives ont vu le jour, démontrant un dynamisme certain.

La participation féminine a connu une augmentation significative, les femmes représentant désormais 32% des adhérents.

Ces chiffres soulignent le potentiel du modèle coopératif dans la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, deux catégories souvent confrontées à des défis sur le marché du travail.

L’Office du développement de la Coopération (ODCO) détient un rôle central dans cette dynamique positive. Sa directrice générale, Aicha Errifaai, a présenté les réalisations du premier semestre 2024 et les perspectives pour le reste de l’année.

L’ODCO a entrepris une restructuration organisationnelle, afin de s’aligner sur la vision ambitieuse du gouvernement pour le secteur. Un plan d’action plus inclusif est en cours de déploiement, avec pour objectif de répondre de manière plus précise aux besoins spécifiques des coopératives locales.

Fatima-Zahra Ammor a également évoqué un événement international d’importance: la proclamation de l’année 2025 en tant qu’Année Internationale des Coopératives par le Comité des Nations Unies pour la Promotion et le Progrès des Coopératives (COPAC).

Le développement du secteur coopératif s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de l’économie sociale et solidaire au Maroc, un modèle économique perçu comme un levier important pour le développement local, l’inclusion économique et la réduction des inégalités.