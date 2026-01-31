Economie

Énergies renouvelables: l’ANRE porte la capacité d’accueil du système électrique à 10.429 MW à l’horizon 2030

Zouhair Chorfi, le nouveau président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

Zouhair Chorfi, président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE).

Le Conseil de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) a approuvé la capacité d’accueil du système électrique national pour la période 2026-2030, la portant à 10.429 MW. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’accélération de la transition énergétique et vise à offrir davantage de visibilité aux investisseurs tout en renforçant les infrastructures du réseau.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 11h16

Réuni le 28 janvier 2026 à Rabat, le Conseil de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) a validé et publié la capacité d’accueil du système électrique national en sources d’énergies renouvelables pour la période 2026-2030.

Celle-ci s’établit désormais à 10.429 MW, marquant une évolution notable par rapport aux programmations précédentes. Elle offre ainsi 1.091 MW de capacités additionnelles par rapport à la période 2025-2029 et 3.193 MW supplémentaires comparativement à celle de 2024-2028.

Ces niveaux correspondent à des hausses d’environ 12% et 44% respectivement, traduisant une montée en puissance progressive du système électrique national face aux besoins croissants en production d’énergie verte.

Pour l’ANRE, cette dynamique constitue une étape importante dans le développement du marché électrique national. Elle reflète également le renforcement continu des infrastructures électriques du Royaume.

L’objectif est notamment d’offrir aux opérateurs une visibilité accrue sur les perspectives d’investissement et de développement à moyen terme, dans un contexte marqué par l’accélération de la transition énergétique.

Une démarche concertée pour plus de transparence

L’élaboration de cette capacité d’accueil repose sur une démarche méthodique et concertée ayant associé l’ensemble des gestionnaires de réseaux concernés.

Cette approche a permis de réaliser une évaluation rigoureuse des capacités effectives des réseaux de transport et de distribution, garantissant ainsi la fiabilité des projections retenues.

La publication de cette capacité d’accueil constitue, par ailleurs, un levier essentiel de transparence et de prévisibilité, conformément au cadre législatif régissant le secteur électrique.

Elle a vocation à éclairer les décisions des opérateurs publics et privés, ainsi que celles des autorités compétentes appelées à piloter le développement du système énergétique national.

Dans cette optique, l’ANRE a développé une plateforme dédiée, accessible via son site web, destinée à l’ensemble des parties prenantes du secteur, notamment les porteurs de projets d’énergies renouvelables.

Lire aussi : ANRE: devant les députés, Zouhair Chorfi expose les défis du secteur électrique et le bilan 2024 de l’Autorité

À travers cette décision, l’Autorité réaffirme son engagement à accompagner la mise en œuvre de la politique énergétique nationale.

Elle entend également favoriser une planification optimale des investissements, tout en veillant à la préservation de la sécurité, de la continuité et de la performance du réseau électrique du Royaume.

Ce chantier a bénéficié de l’appui financier de deux bailleurs de fonds, en l’occurrence la Banque africaine de développement et la Coopération allemande, illustrant l’intérêt des partenaires internationaux pour le développement énergétique du pays.

La note détaillant la capacité d’accueil du système électrique pour la période 2026-2030, ainsi que la plateforme de publication, sont disponibles sur le site de l’ANRE: www.anre.ma

Avec cette nouvelle projection, le régulateur consolide les bases d’un marché électrique plus lisible, tout en renforçant l’attractivité du secteur des énergies renouvelables.

