Emploi salarié à Casablanca-Settat: progression globale, précarité persistante

Le marché de l’emploi salarié dans la région de Casablanca-Settat affiche une croissance significative. Cependant, cette progression s’accompagne d’inégalités salariales marquées et d’une précarité persistante,

Le rapport 2025 de l’Observatoire marocain de la TPME dresse un bilan nuancé du marché de l’emploi salarié dans la région de Casablanca-Settat. Malgré une croissance notable du nombre de salariés déclarés, cette dynamique masque des inégalités de revenus persistantes ainsi qu’une fragilité structurelle des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), indique le quotidien L’Économiste dans son édition du mercredi 21 mai.

En 2023, la région comptait 1,82 million de salariés affiliés à la CNSS, contre 1,37 million en 2016. Cette progression correspond à une croissance annuelle moyenne de 4%, qui s’est même accélérée à 5,7% sur la période post-Covid (2020-2023). Ce contexte confirme la position de Casablanca-Settat comme principal bassin d’emploi formel du pays. Toutefois, cette augmentation ne profite pas uniformément à toutes les entreprises. Alors que les grandes structures, qui représentent 37% de l’emploi régional, ont renforcé leur croissance, les TPME, qui concentrent encore près des deux tiers des postes, ont vu leur contribution reculer de 2,1% par an depuis la pandémie.

La concentration géographique du tissu économique régional reste un élément marquant. Casablanca, à elle seule, concentre 88,2 % des emplois salariés et 80,3 % des entreprises affiliées. Si des zones comme Berrechid ou El Jadida enregistrent une tendance à la hausse de l’emploi, leur impact reste limité à l’échelle régionale, maintenant ainsi un déséquilibre territorial ancien qui continue d’affecter l’équité en matière d’emploi, lit-on.

Sur le plan entrepreneurial, la structure des entreprises reste dominée par les petites entités, la majorité employant moins de dix personnes, une tendance stable depuis 2016. Du point de vue sectoriel, le commerce reste le secteur qui compte le plus grand nombre d’entreprises déclarantes (28,1% en 2023, contre 30,4% en 2016). Cependant, en termes d’emplois déclarés, ce sont désormais les services administratifs et de soutien qui occupent la première place avec 22,3%, devant l’industrie manufacturière et le commerce.

Certains secteurs montrent une dynamique particulièrement favorable. L’hébergement-restauration a vu sa masse salariale augmenter de 16,7% en un an, tandis que le secteur de l’information-communication a progressé de 14,1%, indiquant une recomposition partielle du tissu productif régional, écrit L’Économiste.

Ces évolutions positives ne parviennent cependant pas à compenser les signaux d’alerte sociaux. En 2023, près des deux tiers des salariés de la région percevaient un revenu mensuel inférieur à 4 000 dirhams, et 42,7% gagnaient moins que le salaire minimum légal (SMIG). Cette situation s’explique notamment par la généralisation des contrats à temps partiel dans les microentreprises.

La structure des salaires varie fortement selon la taille des entreprises. Dans les grands groupes, près d’un salarié sur deux gagne plus de 4 000 dirhams mensuels, tandis que ce taux descend à 19% dans les très petites entreprises. Par ailleurs, les sociétés de plus de 500 salariés concentrent 40,8% de la masse salariale totale de la région, ce qui traduit une forte concentration des revenus.

Les disparités sont également accentuées par l’ancienneté des entreprises. Dans les entités de moins de deux ans, 56% des effectifs perçoivent un salaire inférieur au minimum légal, contre 39% dans les entreprises installées depuis plus de dix ans.