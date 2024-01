Économie bleue: les Journées économiques Maroc-France font escale à Nantes

De g à d: Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), et Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM.

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) organise, du 23 au 25 janvier à Nantes, la sixième étape des Journées économiques Maroc-France. Cette initiative vise à stimuler les échanges commerciaux et industriels entre les deux pays, en mettant l’accent sur les opportunités offertes par l’économie bleue.

Dans une déclaration en marge d’une conférence de presse organisée ce mardi 9 janvier à Casablanca pour annoncer le programme de l’événement, la présidente de la CFCIM, Claudia Gaudiau-Francisco, a souligné l’importance stratégique de l’étape de Nantes, notamment en lien avec les discours du roi Mohammed VI concernant la côte atlantique. «Notre proximité avec les régions, aussi bien françaises que marocaines, nous ont permis d’axer le programme de cette édition sur cette thématique, si importante pour nos deux pays. L’objectif est de favoriser les échanges économiques et industriels entre Rabat et Paris, en tirant profit de l’expérience des entreprises opérant dans ce segment», a-t-elle relevé.

Durant la rencontre de ce mardi, la présidente de la CFCIM a souligné comment l’Atlantique est une voie de navigation majeure pour le commerce mondial, de nombreux ports et infrastructures portuaires le long de ses côtes facilitant le transport de marchandises. Elle a également expliqué comment le tourisme côtier représente une source, et non des moindres, de revenus pour de nombreuses régions. Sans oublier l’importance des ressources en énergie offshore qu’abrite l’Atlantique et les nombreux chantiers navals et industries liés à la construction et à la réparation de navires.

Un agenda complet au premier trimestre

De son côté, Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM, a signalé que cet événement favorisera la mise en relation entre les institutions françaises et marocaines ainsi que les entreprises des deux pays. «Cette fois-ci, nous accompagnerons une délégation marocaine d’environ 65 personnes à Nantes, une ville fortement axée sur l’économie bleue, un segment économique important qui englobe divers secteurs tels que la pêche, l’apiculture, les chantiers navals, le tourisme et les biotechnologies. Notre objectif est de faciliter les interactions entre les entreprises et les acteurs de ces domaines pour créer des flux d’investissement et renforcer les liens bilatéraux», a-t-il détaillé.

«Nous attendons une participation importante, et nous poursuivrons ces initiatives en écoutant les entreprises qui ont, jusqu’à présent, exprimé leur satisfaction à l’égard de nos événements. Après Nantes, en début février, nous inaugurerons notre délégation à Guelmim, qui donnera lieu à une journée économique multisectorielle avec une orientation vers le volet énergétique. Ensuite, au mois de mars, nous organiserons une journée économique en Rhône-Alpes axée sur le thème de l’eau», a-t-il poursuivi.

Pour rappel, les Journées économiques Maroc-France, dont le lancement a eu lieu le 8 octobre 2021 à Paris, visent à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional ainsi que les secteurs clés de coopération entre le Maroc et la France dans un contexte où le Royaume confirme sa position de hub africain stratégique.

Ce cycle de rencontres consiste à sillonner les différentes régions de France et du Maroc en vue d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et d’encourager les synergies entre opérateurs économiques.