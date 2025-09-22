Economie

Du Maroc à Dubaï: Best Biscuits expose le savoir-faire marocain et vise l’international

Le stand de Best Biscuits Maroc (BBM) à l’ISM Middle East 2025 à Dubaï.

Best Biscuits Maroc (BBM) fait croustiller l’exportation. Du 15 au 17 septembre 2025, BBM a exposé au salon ISM Middle East à Dubaï, l’un des plus grands rendez-vous mondiaux de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie. Avec un stand de 72 m², l’entreprise a mis en avant ses marques phares et son savoir-faire, du four marocain aux marchés du monde. Objectif: renforcer sa position à l’international, et montrer que le Maroc peut rivaliser avec les leaders mondiaux.

Par Contenu de marque
Le 22/09/2025 à 16h39

Les biscuits marocains prennent le large, Best Biscuits Maroc (BBM), leader de la biscuiterie au Maroc et filiale du groupe Anouar Invest, poursuit son expansion internationale en participant à l’International Sweets Fair (ISM) Middle East 2025 à Dubaï. Ce salon de référence mondiale, dans les secteurs de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie, snacks et boulangerie qui s’est tenu du 15 au 17 septembre, a rassemblé plus de 30.000 visiteurs et 1.200 exposants venus de 100 pays, offrant à BBM une vitrine idéale pour renforcer sa présence sur les marchés du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et d’Europe.

«Participer à ce salon est une immense fierté pour nos équipes», confie Mohamed Idrissi, directeur marketing du pôle Biscuiterie. «C’est l’occasion de montrer que le savoir-faire marocain peut rivaliser avec les grandes marques mondiales et séduire les consommateurs les plus exigeants.»

Avec un stand de 72 m² placé au croisement de plusieurs halls, BBM a réussi à attirer tous les regards et a transformé cette visibilité en opportunités concrètes. L’entreprise met en avant ses marques phares Excelo, Be!, Pickërs, Caolina et Tots tout en démontrant que l’innovation et la qualité peuvent rimer avec identité marocaine.

Lire aussi : Best Biscuits Maroc inaugure l’extension de son usine et signe une nouvelle convention d’investissement avec le ministère de l’Industrie

À travers sa participation à l’ISM Middle East, BBM souhaite démontrer que le savoir-faire marocain ne se limite pas au marché local. L’entreprise met en avant sa capacité à innover, à respecter les standards internationaux et à séduire des consommateurs exigeants sur plusieurs continents. «Nous portons haut les couleurs du Made in Morocco et prouvons que nos entreprises peuvent conquérir l’international grâce à la créativité, la rigueur et la compétitivité», ajoute Rachid Sraidi, directeur général de BBM.

Cette présence stratégique à l’ISM Middle East 2025 s’inscrit dans un objectif clair, renforcer l’export, anticiper les tendances de consommation et tisser de nouveaux partenariats à travers le Moyen-Orient, l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Pour Best Biscuits Maroc, chaque dégustation est une occasion de faire rayonner le Maroc sur la carte mondiale de la biscuiterie. En visant l’international, BBM pose les jalons d’une stratégie précise: d’ici cinq ans, ses biscuits marocains doivent conquérir de nouveaux marchés alliant qualité, innovation et identité nationale.

#Biscuiterie#Made in Morocco#Dubaï#Exportation agroalimentaire#Anouar Invest#exposition

