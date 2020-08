© Copyright : DR

Publié chaque année au mois d’octobre, le célèbre classement Doing Business de la Banque mondiale a été suspendu. L’institution multilatérale dénonce dans un communiqué, publié ce jeudi 27 août, des «irrégularités» dans la collecte des données.

Le Groupe de la Banque mondiale vient d’annoncer la suspension du rapport Doing Business qui évalue chaque année le climat des affaires dans près de 190 pays dans le monde.

«Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des modifications des données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, publiés en octobre 2017 et 2019. Les modifications des données n'étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business», indique l’institution de Brettons Woods dans un communiqué.

La Banque mondiale a par conséquent procédé à une évaluation systématique des changements de données survenus pour les cinq derniers rapports, et demandé à un service d'audit interne indépendant de réaliser un audit des processus de collecte et d'examen des données et des contrôles, visant à protéger l'intégrité des données.

«Nous agirons sur la base des résultats et corrigerons rétrospectivement les données des pays les plus touchés par les irrégularités», a averti la Banque Mondiale. En attendant, précise le communiqué, «la publication du rapport Doing Business sera interrompue pendant que nous effectuons notre évaluation».

Le conseil d'administration de la Banque Mondiale a été informé de la situation, tout comme les autorités des pays les plus touchés par les irrégularités dans les données.

Cette décision est un coup dur pour la crédibilité de ce classement international très prisé par les Etats et les investisseurs.

Bloomberg rappelle que ces dernières années, des questions avaient déjà été soulevées quant à l'intégrité des classements.

En 2018 déjà, Paul Romer démissionnait de son poste d'économiste en chef de la Banque Mondiale, après avoir remis en question les changements apportés au rang du Chili dans le rapport Doing Business 2017.

Côté Maroc, le gouvernement a fait de ce classement une obsession. Classé 75e mondial en 2016, et 53e en 2020, le Royaume visait l’entrée dans le top 50 dès cette année, grâce notamment au lancement récent de la réforme de la loi sur les sociétés anonymes.

Le rapport Doing Business est une publication annuelle, lancée en 2002 par la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale. Son objectif est de mesurer dans 190 pays la réglementation des affaires et son application effective tout au long du cycle de vie de l’entreprise.

Il offre annuellement, et pour chaque pays, une analyse détaillées des réformes effectives engagées sur dix domaines d’activités du cycle de vie d’une entreprise (création d’entreprise, transfert de propriété, accès au financement, protection des investisseurs, exécution des contrats, etc.).

Le rapport est largement consulté par les investisseurs potentiels et par les bailleurs de fonds pour l’arbitrage entre les pays, le choix des destinations de leurs fonds et de l’éligibilité à recevoir les financements.