Direction générale des impôts: statistiques d’une transition digitale réussie

La DGI s’apprête à passer au tout-digital, selon L’Économiste de ce lundi 2 septembre, qui décrit le processus de dématérialisation de plusieurs de ses procédures, sa présence désormais remarquée sur le web et les réseaux sociaux, grâce à «un travail continu de vulgarisation et d’éducation fiscale».

Selon le quotidien, la DGI a su se démarquer dans le développement de téléservices qui permettent aux usagers de déclarer et de payer leurs impôts et taxes par voie électronique, de consulter leur situation fiscale, de récupérer leurs attestations en ligne, de déposer et suivre le traitement de leurs réclamations. «En 2023, les télédéclarations, télépaiements et la récupération des attestations en ligne ont concentré près de 87% des opérations dématérialisées, selon le dernier rapport d’activité de la DGI», écrit L’Économiste.

Le nombre des télédéclarations déposées a ainsi évolué de 2% entre 2022 et 2023, détaille le quotidien, qui précise que cette évolution a concerné l’Impôt sur le revenu (IR) et la TVA, avec des taux de croissance respectivement de +12% et +4%.

Les télépaiements et la délivrance en ligne d’attestations d’acquittement de taxes se retrouvent dans une tendance similaire, en hausse de +8% et de +14% comparativement à l’année précédente.

Dans les recettes globales, la part des recettes dont le paiement est dématérialisé s’est élevée, pour l’exercice 2023, à 91,1%.

Selon L’Économiste, «la DGI a également fait état de la refonte de la charte graphique de l’application mobile Daribati. Celle-ci a été enrichie par de nouvelles fonctionnalités, notamment les paiements et téléchargement des quittances, suivi des demandes d’achat en exonération, recherche d’informations concernant une entreprise, téléchargement de l’attestation de vignette, etc.».

Parallèlement à ces évolutions, le bureau d’assistance par mail et le centre d’assistance téléphonique de la DGI ont reçu, au cours de l’année 2023, plus de 124.148 demandes d’assistance, dont 40% ont été formulées au téléphone et 60% par e-mails.

Les moyennes quotidiennes des appels et mails reçus s’établissent respectivement à 186 appels et à 233 mails.

Selon la DGI, les nouvelles adhésions ont été au nombre de 136.165 en 2023, dont 54,2% de personnes physiques exerçant une activité professionnelle, et 45,8% émanant de personnes morales.

Les auto-entrepreneurs concentrent 63% des personnes physiques professionnelles nouvellement enregistrées, détaille le quotidien, qui précise qu’en 2023, le nombre des auto-entrepreneurs s’est élevé à 431.150, en hausse de 6% comparativement à 2022.

En ce qui concerne les récupérations de l’Identifiant commun d’entreprises (au nombre de 216.691 en 2023), L’Économiste indique que «les personnes morales et physiques professionnelles représentent respectivement 56% et 44%» de ces récupérations.