Démarrage à Laâyoune des Assises régionales sur le développement durable

Le lundi 13 mars, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a lancé les travaux des Assises régionales sur le développement durable, organisés à Laâyoune sous le haut patronage du roi Mohammed VI.





La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, des gouverneurs des provinces de Tarfaya, Boujdour et Es-Semara, des présidents des Conseils élus et des acteurs locaux, ainsi que des représentants de la société civile engagés en faveur du développement durable.

Une phase essentielle de la SNDD

Phase essentielle de la refonte de la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), ces assises entrent dans le cadre d’un processus consultatif, mobilisant toutes les parties prenantes, tant au niveau central que territorial. Objectif : asseoir les bases d’une véritable stratégie de développement durable.

Prenant pour thème les «Enjeux et défis de durabilité des territoires», ces Assises organisées simultanément dans les régions de Dakhla-Oued Dahab (Dakhla) et de Guelmim-Oued Noun (Guelmim), ont pour ambition d’impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques publiques de développement durable. Ainsi, une plateforme de consultation interactive a été lancée pour recueillir les opinions et propositions des citoyens, au Maroc comme à l’étranger, concernant ce sujet.





Ces rencontres sont également une occasion de recueillir les attentes et interrogations de l’ensemble des acteurs et intervenants locaux, territoriaux, publics et privés. Modus operandi : procéder à l’analyse de la situation, mettre en exergue des principaux enjeux prioritaires pour la région et proposer de solutions aptes à faire du développement régional un développement global, équilibré et durable.

Au terme de ce processus de concertation, des Assises nationales seront organisées pour présenter la version actualisée de la SNDD, ainsi que la feuille de route de sa mise en œuvre qui prendra en compte les conclusions des différentes consultations.

Après l’étape des provinces du Sud, ces Assises se poursuivront dans les régions de Souss-Massa (Agadir) et l’Oriental (Oujda). Le mercredi 15 mars, ce sera au tour des régions de Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal) et Marrakech-Safi (Marrakech), d’accueillir leur travaux.

Le 16 mars, elles seront organisées à Fès (Région de Fès-Meknès), à Tanger (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et à Errachidia (Région de Draa-Tafilalet), avant de clore leur cycle, le 20 mars, à Casablanca (Région Casablanca-Settat) et à Rabat (Région de Rabat-Salé-Kénitra).

Un cadre de référence

Adoptée par le Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI le 25 juin 2017, la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) constitue désormais un cadre de référence pour tous les programmes sectoriels, permettant de renforcer la convergence entre les stratégies sectorielles vers un modèle de développement durable et inclusif.

Afin de relever les défis et enjeux nationaux et mondiaux d’ordre économique, politique ou environnemental, et dans le but de rendre opérationnelles les orientations du Nouveau modèle de développement et de la régionalisation avancée, il a été procédé à l’actualisation de la SNDD pour en faire un levier capable de consacrer la justice sociale, de consolider le développement humain, de réduire les disparités sociales et territoriales, de promouvoir la condition des femmes et des enfants et d’assurer le droit au développement des générations futures.