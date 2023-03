Nouvelle Stratégie nationale de développement durable: les premières Assises régionales à Laâyoune

«C’est un processus de consultation qui va être mené au niveau national et territorial (12 régions) avec l’organisation des premières Assises régionales à Laâyoune le 13 mars», a déclaré Leila Benali lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi à Rabat. La ministre de la Transition énergétique et du développement durable a également annoncé que des Assises nationales de cette stratégie seront organisées à partir de juin ou juillet prochain afin de présenter «la feuille de route de sa mise en œuvre».

Pour faciliter la concertation, il a été décidé de mettre en place la plateforme numérique noussahimo.gov.ma, «ouverte à tous les citoyens pour donner leurs avis sur les différents sujets de la future Stratégie nationale du développement durable» (SNDD).

Selon Benali, le lancement de la «refonte de cette stratégie a été motivé par la nécessité de s’aligner sur le Nouveau modèle de développement et de se conformer aux engagements internationaux, dont notamment l’agenda onusien 2030». L’objectif consiste ainsi à élaborer une SNDD «adaptée aux réalités locales et répondant aux besoins et aux aspirations des citoyens».

Pour rappel, la première version de la SNDD a été adoptée le 27 juin 2017 par le Conseil des ministres sous la présidence du roi Mohammed VI. La stratégie vise à accélérer la transition du Maroc vers une économie verte et inclusive d’ici 2030 et à apporter une réponse concrète aux engagements internationaux du Maroc.

Lors de la même conférence de presse, plusieurs questions ont été posées au sujet de la production de l’électricité provenant des énergies renouvelables. En réponse à l’une de ces questions, Mohammed Ouhmed, directeur des Energies renouvelables au ministère, a indiqué que le bilan de la production issue des énergies renouvelables a atteint 4.151 mégawatts pour un investissement de 55 milliards de dirhams.

D’autres projets portant sur 4.600 mégawatts pour un montant de 52 milliards de dirhams sont également en cours de réalisation, a ajouté Ouhmed, précisant que le Maroc est parvenu à produire, en 2022-2023, 1 gigawatt (1.000 mégawatts) d’électricité via les énergies renouvelables. Et d’assurer: «Nous allons désormais produire chaque an 1 gigawatt de plus.»