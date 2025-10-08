Crédit bancaire au Maroc: une progression soutenue

Le crédit bancaire au Maroc maintient en 2025 une dynamique de croissance soutenue, portée à la fois par la demande accrue des entreprises et par celle des ménages.. DR

L’encours du crédit bancaire au Maroc continue de croître, confirmant la dynamique observée depuis le début de l’année 2025. «Selon les dernières données publiées par la Banque centrale, à fin août 2025, l’encours global a atteint 1 161 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 5,3% sur un an», écrit le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 9 octobre.

Cette croissance concerne l’ensemble des agents économiques, tant financiers que non financiers. Les agents financiers ont vu leur encours bondir de 15,9% à 193 milliards de dirhams, tandis que les agents non financiers (entreprises non financières et ménages) ont enregistré une augmentation de 3,4% à 968 milliards de dirhams.

Dans le détail, l’encours des entreprises non financières a atteint 531,5 milliards de dirhams, soit une hausse de 2,1% sur un an. Les entreprises privées ont enregistré un accroissement plus modeste de 1% à 452,1 milliards de dirhams, tandis que les entreprises publiques ont bénéficié d’une progression notable de 8,6% à 79,4 milliards de dirhams.

«Cette évolution s’explique notamment par la hausse des crédits à l’équipement (+14,6%) et des prêts à la promotion immobilière (+6,2%) pour les entreprises privées, contrebalancée par un recul de 8,9% des facilités de trésorerie», explique L’Économiste.

Du côté des ménages, l’encours du crédit a atteint 391,2 milliards de dirhams, en hausse de 3% sur un an. Cette progression est portée par les prêts à l’habitat (+3%) et les crédits à la consommation (+3,9%), portant les montants à 253,2 milliards de dirhams et 60,4 milliards de dirhams respectivement.

Par ailleurs, le financement participatif pour l’habitat, notamment via les opérations de Mourabaha immobilière, continue de se développer, affichant 27,7 milliards de dirhams à fin août 2025, soit une progression annuelle de 18,2%.

Parallèlement à la hausse du crédit, les dépôts bancaires ont poursuivi leur progression, s’élevant à 1302 milliards de dirhams, soit une augmentation de 8,3% sur un an. Les ménages détiennent la majeure partie de cette épargne, avec 951,8 milliards de dirhams, dont 215,3 milliards déposés par les Marocains résidents à l’étranger (MRE). Les entreprises privées ont également renforcé leurs dépôts, qui s’établissent à 232 milliards de dirhams, en hausse annuelle de 10,9%.

Cette évolution du crédit et des dépôts traduit un climat financier dynamique et un accès aux financements en amélioration, tant pour les acteurs économiques traditionnels que pour les ménages, consolidant ainsi la résilience du système bancaire marocain.