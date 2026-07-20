Comment le Maroc séduit les géants mondiaux de l’hôtellerie

L’intérêt croissant des enseignes hôtelières internationales pour le Royaume témoigne de la nouvelle dimension prise par le secteur touristique national. Dans un entretien accordé au magazine Finances News Hebdo, l’expert en tourisme Zoubir Bouhoute explique que cet engouement repose sur quatre facteurs majeurs. Le premier est d’ordre structurel, lié à la proximité géographique avec l’Europe, au climat, à la diversité des paysages et à des coûts d’exploitation compétitifs.

Le deuxième repose sur les performances enregistrées depuis la reprise post-Covid, soutenues par le rayonnement international de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde et par la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme. Le troisième levier concerne les incitations financières, notamment à travers la nouvelle Charte de l’investissement et le programme Cap Hospitality.

Enfin, les perspectives liées aux grands rendez-vous internationaux et à l’échéance de 2030 renforcent la confiance des investisseurs. Zoubir Bouhoute précise d’ailleurs que ces enseignes interviennent soit par l’investissement direct, soit par la mise à disposition de leur expertise et de leurs réseaux de distribution, en partenariat avec des acteurs locaux.

Au-delà de l’extension des capacités d’accueil, l’implantation de ces groupes internationaux joue un rôle déterminant dans la montée en gamme et le renforcement de la compétitivité du secteur. Comme le souligne Zoubir Bouhoute, ces enseignes apportent avant tout leur savoir-faire, leurs méthodes de gestion et favorisent une professionnalisation accrue, faisant évoluer le modèle vers des standards internationaux. «Sur le plan de l’image, leur présence renforce la crédibilité de la destination Maroc, attire de nouveaux opérateurs et offre un accès direct à des bases de données de clientèles fidèles à travers le monde», note Finances News.

Cette dynamique s’accompagne d’une adaptation constante aux nouvelles attentes des voyageurs, de plus en plus orientées vers la durabilité, la gestion responsable des ressources et la valorisation du développement local. D’après Zoubir Bouhoute, les grands groupes hôteliers disposent d’outils d’analyse performants pour anticiper ces évolutions. Ils introduisent ainsi de nouvelles pratiques qui deviennent des références pour les investisseurs locaux, élevant l’ensemble des standards du marché national face à un touriste qui participe désormais activement à la définition du produit touristique.

Sur le plan géographique, si Marrakech et Casablanca demeurent les locomotives du secteur, une réelle diversification territoriale est en marche. Zoubir Bouhoute observe une dynamique très encourageante dans des villes comme Rabat, Dakhla, Fès ou Tanger, ainsi que dans les régions sahariennes. Ce développement génère un effet d’entraînement bénéfique pour les territoires limitrophes, tels qu’El Jadida, Mohammedia ou Chefchaouen, permettant une meilleure répartition des flux et des retombées économiques à l’échelle nationale.

Dans la perspective de la Coupe du monde 2030, l’hôtellerie marocaine doit faire face à plusieurs défis majeurs pour maintenir cet élan. Zoubir Bouhoute rappelle que, si le développement des capacités d’hébergement est prioritaire, il doit impérativement s’accompagner d’une amélioration continue de la qualité de service. Cela implique un renforcement de la formation à tous les niveaux de la chaîne de valeur, la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux ainsi qu’une politique d’attractivité visant à fidéliser et à valoriser les talents locaux, garants de l’excellence de l’accueil.