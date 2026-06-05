Cinq ans après Leica: comment la série Xiaomi 17T illustre l’évolution d’un partenariat historique

Lorsque Xiaomi a annoncé son partenariat stratégique avec Leica en 2022, beaucoup y ont vu une collaboration supplémentaire entre un fabricant de smartphones et une marque légendaire de photographie.

Cinq ans plus tard, cette perception a largement évolué. Ce qui n’était au départ qu’une alliance entre un géant mondial de la technologie et l’un des noms les plus emblématiques de l’univers photographique s’est progressivement imposé comme l’un des partenariats les plus marquants de l’industrie mobile.

Avec le lancement de la série Xiaomi 17T au Maroc, Xiaomi et Leica semblent aujourd’hui atteindre un nouveau degré de maturité. Plus qu’un partenariat technologique, leur collaboration s’affirme désormais comme une vision partagée de la photographie mobile, où l’innovation se met au service du récit visuel.

Un partenariat qui dépasse le simple co-branding

La réputation de Leica ne s’est jamais construite sur la seule performance technique de ses appareils. Depuis plus d’un siècle, la marque allemande incarne une certaine idée de la photographie, intimement liée au photojournalisme, à la photographie de rue et à quelques-unes des images les plus marquantes de l’histoire contemporaine. Sa philosophie a toujours été de saisir une émotion, une atmosphère, un instant de vie, plutôt que de simplement capturer une scène.

Face à cet héritage, l’ambition de Xiaomi est d’une autre nature, mais elle s’avère parfaitement complémentaire: mettre les technologies les plus avancées à la portée du plus grand nombre. Depuis le début de leur partenariat, les deux entreprises conjuguent ainsi la vision photographique de Leica avec les capacités d’innovation de Xiaomi et les progrès de l’imagerie computationnelle. De cette rencontre est née une nouvelle génération de smartphones, conçus non seulement pour produire de belles images, mais aussi pour raconter de véritables histoires visuelles.

Cinq années d’évolution continue

L’histoire commune de Xiaomi et Leica a commencé avec l’intégration de la colorimétrie Leica et des profils emblématiques Leica Authentic et Leica Vibrant. Depuis, chaque nouvelle génération a repoussé les limites de la photographie mobile grâce à des capteurs plus sophistiqués, des optiques optimisées et des traitements d’image de plus en plus élaborés. Avec la série Xiaomi 17T, cette collaboration franchit un nouveau cap: il ne s’agit plus seulement d’améliorer le matériel, mais de proposer une véritable vision de la photographie mobile, façonnée par cinq années d’innovation et de développement conjoint.

Le téléobjectif Leica 5x, nouvelle pièce maîtresse de la série T

Pour la première fois, les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro embarquent tous deux un téléobjectif Leica 5x, une avancée majeure pour la série T. Jusqu’ici, ce type de configuration était généralement réservé aux modèles les plus haut de gamme. Avec cette nouvelle génération, Xiaomi démocratise l’accès à des capacités de zoom avancées sur l’ensemble de la gamme.

Le dispositif s’appuie sur un téléobjectif Leica de 50 MP, associé à une stabilisation optique de l’image (OIS), un mode télé-macro à 30 cm, un zoom optique de haute qualité et un zoom assisté par intelligence artificielle pouvant atteindre 120x.

Qu’il s’agisse de saisir les détails architecturaux d’une médina, de réaliser des portraits au rendu professionnel ou de capturer des paysages éloignés, ce téléobjectif élargit considérablement le champ des possibles. Au quotidien, il pourrait bien devenir l’un des modules photo les plus utilisés par les utilisateurs de la série Xiaomi 17T.

Leica Live Moment, une nouvelle approche du récit visuel

L’innovation la plus marquante de la série Xiaomi 17T n’est peut-être pas d’ordre matériel. Avec Leica Live Moment, Xiaomi et Leica introduisent une nouvelle manière de capturer les souvenirs, fondée sur une idée simple: les instants les plus précieux ne se résument pas à une image figée.

Là où une photographie traditionnelle immortalise un moment précis, Leica Live Moment préserve également le mouvement, l’émotion et l’atmosphère qui l’entourent. Un enfant courant dans les ruelles bleues de Chefchaouen, des supporters exultant après un but décisif ou encore les derniers rayons du soleil caressant la côte atlantique marocaine.

Plutôt que de figer un seul instant, cette fonctionnalité restitue une partie du récit qui l’accompagne. Une approche fidèle à l’ADN de Leica, qui a toujours considéré la photographie comme un moyen de raconter des histoires et de saisir l’émotion humaine bien au-delà de la seule performance technique.

Au-delà de la photographie

L’influence du partenariat entre Xiaomi et Leica dépasse désormais le seul domaine de la photographie. Avec le Xiaomi 17T Pro, la collaboration s’étend aussi à la vidéo grâce à de nouvelles fonctionnalités, dont l’enregistrement en 4K à 60 images par seconde via le téléobjectif. De quoi obtenir une profondeur de champ naturelle et un rendu visuel proche de celui des caméras professionnelles.

Associées à Xiaomi HyperAI et à une nouvelle génération de traitement d’image, ces innovations offrent aux créateurs de contenu la possibilité de produire des vidéos de haute qualité directement depuis leur smartphone. Pour les vidéastes, les créateurs numériques et les utilisateurs des réseaux sociaux, l’écart entre smartphone et équipement professionnel n’a jamais été aussi réduit.

L’expérience Xiaomi-Leica la plus aboutie à ce jour

Cinq ans après le début de leur collaboration, Xiaomi et Leica semblent atteindre un nouveau degré de maturité. La série Xiaomi 17T apparaît ainsi moins comme une simple évolution de gamme que comme l’aboutissement d’une vision commune de la photographie mobile.

Téléobjectif Leica généralisé à l’ensemble de la série, fonctionnalité Leica Live Moment, nouveaux capteurs, capacités vidéo avancées et outils enrichis par l’intelligence artificielle répondent à une même ambition: faire du récit visuel un élément aussi important que la qualité de l’image elle-même.

Pour Xiaomi, l’enjeu n’a jamais été de se contenter d’associer son nom à celui d’une marque prestigieuse. Avec la série Xiaomi 17T, le constructeur entend démontrer que son partenariat avec Leica contribue à repousser les frontières de la photographie mobile, en rapprochant toujours davantage technologie, créativité et émotion.

Disponibilité et prix au Maroc:

Modèle Prix Xiaomi 17T Pro 12 Go + 256 Go 5.690 MAD Xiaomi 17T Pro 12 Go + 512 Go 6.190 MAD Xiaomi 17T 12 Go + 256 Go 7.390 MAD Xiaomi 17T 12 Go + 512 Go 7.990 MAD

La série Xiaomi 17T est disponible au Maroc à partir du 5 juin 2026. Pour plus d’informations, rendez-vous sur mi.com. Suivez également Xiaomi Maroc sur Facebook et Instagram pour découvrir les dernières actualités, inspirations photo et nouveautés produits.