Ces groupes marocains qui investissent dans l’industrie de la nourriture pour animaux

L’urbanisation rapide, l’essor d’une classe moyenne et une exposition accrue aux modes de vie occidentaux ont transformé les mentalités. La demande pour des produits et services destinés aux animaux de compagnie ne cesse donc d’augmenter.. DR

Au Maroc, l’industrie de la nourriture pour animaux, autrefois dominée par des multinationales, connaît une mutation remarquable avec l’émergence de marques nationales qui se veulent compétitives. Ce changement est en grande partie porté par des groupes nationaux tels que COPAG et Alf Sahel, des piliers de l’agro-industrie marocaine, indique le magazine Challenge.

Ces entreprises, jusque-là spécialisées dans des secteurs traditionnels comme la production laitière ou l’alimentation animale pour l’élevage, ont pris un tournant stratégique en investissant dans ce nouveau marché.

L’urbanisation rapide, l’essor d’une classe moyenne et une exposition accrue aux modes de vie occidentaux ont transformé les mentalités. La demande pour des produits et services destinés aux animaux de compagnie ne cesse donc d’augmenter. Ce phénomène est particulièrement visible dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech, où les animaleries et cliniques vétérinaires se multiplient. «Dans ce contexte, COPAG et Alf Sahel ont vu une opportunité stratégique», lit-on.

Connue pour ses produits laitiers et ses coopératives, COPAG a investi plus de 200 millions de dirhams dans une usine de production de croquettes pour animaux. Alf Sahel, de son côté, utilise son expertise dans la nutrition animale pour produire des aliments de haute qualité.

Ces initiatives sont cruciales pour établir une alternative locale aux marques internationales. Malgré un potentiel indéniable, le marché marocain de la nourriture pour animaux reste confronté à des obstacles structurels. L’absence de réglementations claires permet à certains opérateurs non enregistrés de pratiquer une concurrence déloyale en évitant les taxes et charges sociales. Cette situation nuit aux entreprises respectueuses des normes et freine le développement global du secteur.

Cependant, les perspectives sont prometteuses. Les experts estiment que le marché marocain pourrait, à terme, atteindre les standards internationaux, où l’industrie de la nourriture pour animaux représente des milliards de dollars. Les opportunités ne manquent pas. Pour que ce potentiel se réalise pleinement, une structuration rigoureuse et une meilleure réglementation sont essentielles.

L’émergence de l’industrie de la nourriture pour animaux au Maroc reflète une transformation économique et culturelle profonde. Ce secteur, encore en gestation, offre des perspectives de diversification et de croissance pour les grands groupes comme pour les petites entreprises.