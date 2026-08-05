Economie

Cap Holding prend le contrôle de Forafric Maroc

Chakib Alj, président de Cap Holding.

Dans un communiqué, le groupe Cap Holding annonce avoir finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Forafric Maroc, une opération devenue effective le 29 juillet 2026.

Par La Rédaction
Le 05/08/2026 à 12h08

À travers cette transaction, Cap Holding prend le contrôle de l’un des acteurs historiques du secteur de la minoterie au Maroc. Le groupe, présidé par Chakib Alj, indique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de développement et vise à renforcer sa présence sur le marché national des produits céréaliers transformés.

Déjà présent dans ce segment à travers plusieurs marques, dont Moony, Gato et Ifoulki, Cap Holding élargit son portefeuille en intégrant notamment les marques Maymouna et Tria, bien implantées sur le marché local. L’opération lui permet également d’étendre ses activités à la production de pâtes alimentaires et de couscous, consolidant ainsi son positionnement dans l’agro-industrie.

Lire aussi : Le minotier Forafric booste le capital de ses filiales

Le rapprochement entre les deux entités devrait générer des synergies sur les plans industriel, commercial et logistique, notamment grâce à la mise en commun des capacités de production, des réseaux de distribution et des expertises.

Cap Holding souligne par ailleurs que cette acquisition devrait contribuer à renforcer son maillage territorial et à améliorer sa proximité avec les clients. Aucun détail n’a, en revanche, été communiqué concernant le montant de l’opération ni ses retombées chiffrées à ce stade.

Cap Holding est structuré autour de plusieurs pôles d’activités. Son pôle minoterie couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en céréales à la transformation en farines, semoules et produits dérivés. Le groupe est également actif dans la filière avicole à travers le groupe Alf Mabrouk, dans l’emballage via Multisac, ainsi que dans la distribution automobile avec M Automotive.

Le groupe revendique un effectif global de plus de 6.000 collaborateurs.

Par La Rédaction
Le 05/08/2026 à 12h08
#Forafric#Minoterie#Chakib Alj#Cap Holding

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