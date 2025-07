Billetterie sportive: le Conseil de la concurrence fixe les règles du jeu

Sous la pression du Conseil de la concurrence, la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (Sonarges) a accepté, le 4 juillet, de mettre fin à l’exclusivité de sa plateforme Tadakir.net pour la vente de billets d’événements sportifs.

C’est ce qu’indique le magazine Challenge, précisant qu’un dispositif structuré et ouvert est désormais en place, destiné à corriger les déséquilibres constatés dans l’accès au marché de la billetterie.

Cet engagement est intervenu à la suite d’un processus de médiation lancé après la réception de deux plaintes déposées le 2 mai par la société Guichet Maroc, un acteur historique du ticketing numérique.

Celle-ci dénonçait «des pratiques anticoncurrentielles» notamment de la Sonarges, pointée pour l’utilisation exclusive de Tadakir.net dans les grands stades qu’elle gère, et de FRMF.

Le Conseil, présidé par Ahmed Rahhou, a tranché par médiation. Après plusieurs auditions et échanges avec les parties concernées, la Sonarges a formalisé un engagement visant à ouvrir le marché dans des conditions équitables et transparentes, respectueuses de la réglementation sur la liberté des prix et de la concurrence.

Le nouveau dispositif repose sur un système de référencement ouvert à l’ensemble des prestataires de billetterie, y compris Tadakir.ma.

Pour être référencé, chaque opérateur devra satisfaire à un cahier des charges rigoureux, portant sur la compatibilité technique avec les systèmes de contrôle d’accès, les normes de cybersécurité, la protection des données et la qualité de service, a expliqué Challenge.

L’évaluation des dossiers sera assurée par un cabinet d’audit indépendant. Une fois référencés, les prestataires pourront être librement choisis par les organisateurs d’événements –clubs, fédérations ou ligues–, dans le cadre d’une convention tripartite définissant les modalités techniques, contractuelles et financières de la prestation.

Selon le Conseil, cet encadrement vise à «assurer le bon déroulement des événements, améliorer l’expérience des spectateurs et garantir le respect des exigences réglementaires de sécurité et de concurrence».

L’adoption de ce nouveau cadre a conduit Guichet Maroc à retirer ses plaintes, saluant une «victoire stratégique» qui consacre à la fois la reconnaissance du caractère anticoncurrentiel de certaines pratiques et l’ouverture du marché à la concurrence.

Sa solution de billetterie en marque blanche pourrait désormais séduire de nouveaux partenaires dans un écosystème enfin régulé.

Le Conseil de la concurrence espère que ce modèle fera école. Il invite la FRMF ainsi que les collectivités territoriales propriétaires d’infrastructures sportives à s’inspirer de cette démarche afin d’uniformiser les règles d’accès à l’échelle nationale.

Alors que le Royaume s’apprête à accueillir de grands rendez-vous sportifs internationaux, cette réforme envoie un message clair: la régulation du sport passe aussi par la régulation de ses services associés.

Et désormais, le ticketing sportif dans le Royaume devra se faire selon des règles claires, équitables et sécurisées.