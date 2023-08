Batteries électriques: les raisons pour lesquelles le groupe chinois Tinci choisit le Maroc

Principal fournisseur chinois d’électrolytes et d’électrolytes chimiques pour batteries au lithium, le groupe Tinci Materials a décidé de mettre fin à son projet prévu en République tchèque en raison de «circonstances défavorables», annonce Kallanish, un site spécialisé, cité par La Vie Éco.

Par ailleurs, le conseil d’administration a également accepté d’annuler la filiale locale Tinci Materials Technology Czech S.R.O., précédemment créée pour le projet d’usine de 100.000 tonnes par an, relaie le site. Selon le groupe, plusieurs raisons expliquent ce choix de quitter la République tchèque.

«Affectés par le ralentissement économique dans divers pays du monde, le flux restreint de personnel et de matériel, et l’influence de facteurs tels que l’environnement d’investissement et les changements de politique en République tchèque, nous éprouvons des difficultés à faire avancer les travaux préliminaires de ce projet», a indiqué le groupe Tinci Materials.

S’il quitte la République tchèque, le groupe chinois ne compte pas pour autant abandonner sa base de production, proposée en Europe centrale. Selon le management du groupe, la stratégie consistera désormais de déplacer cette base au Maroc, pays où «l’environnement économique est relativement stable», relaie La Vie Éco.

Dans la foulée, le groupe Tinci Materials a annoncé dans un communiqué son intention de lever environ 5,98 milliards de yuans (819,39 millions de dollars) en émettant des certificats de dépôt mondiaux.

Ces fonds seront principalement utilisés sur différents projets de matériaux pour batteries au lithium, dont le projet de 300 000 tonnes par an au Maroc.

Selon La Vie Éco, ce projet sera situé dans le parc industriel de Jorf Lasfar, à Casablanca, et nécessitera un investissement global d’environ 280 millions de dollars.

La construction du projet devrait s’étaler sur 24 mois, avec à terme une capacité de production annuelle de 150.000 tonnes d’électrolytes, entre autres productions.