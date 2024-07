Bancarisation: ce qu’il reste à faire

En 2023, le secteur bancaire marocain a connu une progression notable, marquée par une augmentation significative du nombre de comptes ouverts.

Selon des données de la Centrale des comptes bancaires relayées par L’Économiste de ce mercredi 17 juillet, le total s’est élevé à 36,3 millions de comptes ouverts, soit une croissance de 7,2% comparativement à 2022.

«Cette tendance positive reflète une amélioration de l’inclusion financière et un renforcement de la confiance dans le système bancaire», écrit le quotidien.

Les comptes chèques dominent le paysage bancaire avec 23 millions de comptes, représentant 63% des comptes ouverts en 2023.

Les comptes sur carnet suivent, avec près de 11 millions de comptes ouverts, soit 30% du total.

Les comptes libellés en devises étrangères, bien que minoritaires, s’établissent à environ 114.917, dont 80% en euros.

«En termes de nouvelles ouvertures, l’année 2023 a vu l’ajout de 3,3 millions de comptes, marquant une augmentation de 8,6% par rapport à l’année précédente. 874.947 personnes physiques ont ouvert un compte pour la première fois, contre 645.412 en 2022, avec une prédominance de résidents marocains (92%)», précise le quotidien.

La banque centrale indique que 18,2 millions de personnes possèdent au moins un compte bancaire, dont 839.253 sont des personnes morales (5%). Parmi les personnes physiques, les femmes sont 38%, contre 62% d’hommes.

Les personnes âgées de plus de 60 ans constituent le groupe le plus important avec 4 millions de comptes, soit 23% des titulaires, suivies par les tranches d’âge de 35-40 ans et 40-45 ans, chacune représentant 11%.

L’Économiste rappelle que «Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale se sont récemment engagés dans l’initiative Greenback-Maroc pour promouvoir l’inclusion financière à travers des approches innovantes et inclusives. Dans le cadre de cette collaboration, les deux institutions ont lancé, en mai 2024, le concept Douar Tour pour accompagner les populations rurales dans le renforcement de leurs capacités en matière de décisions financières».

Ce programme comprend des messages ciblés sur la manière de s’informer pour mieux comprendre les différents services financiers disponibles pour le transfert d’argent et leurs tarifications, afin de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent pour les bénéficiaires.

Des outils didactiques ont été mis à la disposition des acteurs de l’écosystème financier et de la société civile, afin qu’ils soient diffusés auprès de leurs populations cibles.

Ce concept sera déployé tout au long de l’année 2024 dans quatre régions du Maroc: Béni-Mellal Khénifra, Souss-Massa, Fès-Meknès et l’Oriental.

Cette initiative permettra de favoriser l’accès aux services financiers et à renforcer l’autonomie financière des populations rurales du Maroc.