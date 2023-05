Balnéaire: Taghazout Bay tire son épingle du jeu

La reprise de l’activité touristique se confirme dans la région d’Agadir, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi. «Lors de la période de l’Aïd Al Fitr, les hôtels ont comptabilisé des pics d’occupation dépassant pour certains les 95%. Lors des fêtes de la Pâque juive, la destination a également fait le plein. Durant la première quinzaine du mois d’avril, la station balnéaire a vécu au rythme de ces célébrations», souligne la même source, citant un professionnel de la région.

C’est la deuxième année consécutive que la destination abrite ces commémorations et le taux de retour de la clientèle juive est important. «La station balnéaire de Taghazout Bay accueille également mariages et barmitzvas. Depuis son ouverture, la station balnéaire est devenue une destination tendance pour ces touristes en provenance de différents marchés. Ses resorts luxueux attirent à chaque période de vacances une clientèle nationale à hauts revenus».

Le quotidien précise aussi que Taghazout Bay est par ailleurs une destination mondiale de surf très cotée. «Le volet animation se développe: Taghazout Surf Expo, festival de musique électro programmé en juin, des congrès et des incentives. L’événementiel est au programme en toute saison. Autant d’ingrédients qui font aujourd’hui le succès de Taghazout Bay.

Les perspectives pour les prochains mois sont très prometteuses. La destination devrait faire le plein lors de la période de l’Aïd Al Adha grâce à la clientèle nationale», assure Aujourd’hui Le Maroc, précisant que pour la région d’Agadir, le marché national reste encore le premier pourvoyeur de touristes. La même source fait ainsi remarquer qu’au cours du premier trimestre de cette année, avec plus de 82.000 arrivées et près de 193.000 nuitées, ce marché a dépassé les performances enregistrées en 2019 et bien au-delà de celles de 2022.

«Outre les potentialités de Taghazout Bay, la baie d’Agadir, qui fait l’objet d’un vaste programme d’embellissement, devrait être à court terme plus attractive. Reste à poursuivre la mise à niveau de ses capacités litières et à initier des solutions pour la réouverture des hôtels fermés dans la station», conclut Aujourd’hui Le Maroc.