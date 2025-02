AXA Assurance Maroc se défait de son activité crédit au profit de Stellantis

Dans le cadre de son recentrage sur son cœur de métier, AXA Assurance Maroc a annoncé l’ouverture de négociations exclusives avec Fidis S.p.A, filiale du groupe Stellantis, en vue de la cession de 80% des parts d’AXA Crédit, sa filiale dédiée au crédit à la consommation. Cette transaction, indique le magazine Challenge, marque une étape clé dans la stratégie d’AXA Assurance Maroc, visant à se concentrer pleinement sur l’assurance tout en confiant les activités de crédit à un acteur spécialisé.

Avec cette opération, AXA Assurance Maroc ambitionne de renforcer son expertise dans le secteur de l’assurance en déléguant la gestion du crédit à la consommation à Fidis S.p.A. À l’issue de cette transaction, AXA Assurance Maroc conservera toutefois une participation de 20% dans AXA Crédit, témoignant de son engagement à maintenir un lien stratégique avec cette activité.

Par ailleurs, cet accord ne se limite pas à une simple cession d’actifs financiers. Il prévoit également un partenariat de distribution d’assurance entre AXA Assurance Maroc et Fidis S.p.A., permettant de créer des synergies commerciales solides et de proposer des offres combinées aux clients des deux entités. «Le projet de cession de 80% des parts d’AXA Crédit est le fruit du travail remarquable de nos équipes, qui ont su bâtir une offre compétitive sur le marché du crédit aux fonctionnaires. Cette collaboration nous ouvre également des perspectives de développement sur le marché africain, où nous souhaitons renforcer notre présence et notre impact», explique Meryem Chami, Directrice Générale d’AXA Assurance Maroc.

Andrea Faina, Directeur de Stellantis FSOA Financial Services et PDG de Fidis S.p.A., a également mis en avant l’intérêt stratégique de cette acquisition. «En prenant le contrôle majoritaire d’AXA Crédit, Stellantis franchit une étape décisive pour établir sa captive financière au Maroc. Ce partenariat avec AXA nous offre l’opportunité d’intégrer un écosystème combinant financement, assurance et acquisition de véhicules, garantissant ainsi une meilleure fidélisation client et soutenant nos ambitions commerciales au Maroc», note Andrea Faina.

Si cette opération constitue un tournant stratégique pour les deux groupes, sa finalisation demeure conditionnée à l’approbation des autorités compétentes, notamment Bank Al-Maghrib et le Conseil de la concurrence.

Dans le cadre de cette réorganisation, AXA Assurance Maroc a par ailleurs annoncé la nomination de Gilles Fromageot au poste de Directeur Général d’AXA Assurance Maroc, ainsi que des entités AXA en zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances). Il prendra ses fonctions à compter du 24 février 2025, sous réserve des autorisations réglementaires.

Son arrivée traduit la volonté d’AXA de consolider son développement en Afrique francophone, notamment sur des marchés clés comme le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. AXA affirme ainsi sa stratégie visant à renforcer sa proximité avec ses clients et à innover dans ses offres d’assurance adaptées aux besoins spécifiques du continent africain.

De son côté, Meryem Chami quitte ses fonctions après cinq années marquantes à la tête d’AXA Assurance Maroc. Arrivée en 2020, elle a ensuite été nommée Directrice Générale d’AXA Afrique en 2023. Son départ, motivé par des raisons personnelles, clôture un chapitre important pour l’entreprise, marqué par une expansion et une modernisation significatives de ses activités.