Economie

Au SIAM, Smurfit Westrock Maroc illustre son savoir-faire industriel en packaging

VidéoÀ l’occasion de la 18ème édition du SIAM à Meknès, Smurfit Westrock Maroc met en avant le rôle stratégique du packaging. Son PDG, Mounir Naciri, souligne que la compétitivité se joue désormais dans la capacité à livrer des produits conformes et de qualité jusqu’au marché final. L’entreprise illustre ce positionnement avec des réalisations concrètes, dont une réplique en carton ondulé d’un véhicule NeoMotors, démontrant son savoir-faire industriel.

Par Contenu de marque
Le 22/04/2026 à 12h13
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#SIAM#SIAM 2026#Smurfit Westrock Maroc#packaging#emballage

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