Au SIAM, Smurfit Westrock Maroc illustre son savoir-faire industriel en packaging
VidéoÀ l’occasion de la 18ème édition du SIAM à Meknès, Smurfit Westrock Maroc met en avant le rôle stratégique du packaging. Son PDG, Mounir Naciri, souligne que la compétitivité se joue désormais dans la capacité à livrer des produits conformes et de qualité jusqu’au marché final. L’entreprise illustre ce positionnement avec des réalisations concrètes, dont une réplique en carton ondulé d’un véhicule NeoMotors, démontrant son savoir-faire industriel.