Attijariwafa bank et sa néobanque Simple. enrichissent leur offre de paiement mobile avec Samsung Pay

Disponible en avant-première depuis le 2 novembre, à l’occasion de son lancement officiel le 3 novembre, cette solution vient enrichir l’offre de paiement mobile du Groupe, en proposant une expérience de paiement simple, rapide et sécurisée.

Grâce à la technologie NFC, Samsung Pay permet aux clients disposant d’un smartphone Samsung compatible de régler leurs achats directement depuis leur téléphone, sans utiliser leur carte physique Visa ou Mastercard, auprès des commerçants équipés de terminaux de paiement sans contact compatibles. Disponible pour l’ensemble des produits d’Attijariwafa bank et de Simple., la solution repose également sur la tokenisation, une technologie qui remplace les données sensibles de la carte par un identifiant numérique sécurisé (token), évitant ainsi leur transmission au commerçant lors du paiement.

Ce lancement illustre l’engagement continu du groupe Attijariwafa bank en faveur de l’innovation et de la digitalisation des services bancaires. À travers l’enrichissement de son écosystème de paiement, le Groupe poursuit son ambition de proposer des solutions innovantes, accessibles et sécurisées, adaptées aux nouveaux usages et aux besoins quotidiens de ses clients.