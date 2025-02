Assurance maladie obligatoire: 50% des dépenses totales de santé restent à la charge des assurés

La généralisation de la protection sociale constitue un tournant majeur dans les politiques publiques marocaines, garantissant une stabilité face aux crises économiques et sociales. C’est ce qu’a affirmé, lundi, Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), lors de la 9ᵉ édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale.

Depuis l’adoption de la loi-cadre n°09.21, le Maroc a enregistré des avancées significatives en matière de couverture sanitaire et d’aide sociale directe. Aujourd’hui, 87% de la population est inscrite au régime d’assurance maladie obligatoire, alors qu’en 2020, ce taux était inférieur à 60%, relève le magazine Finances News Hebdo. Cette avancée a notamment permis à 11,1 millions de citoyens d’accéder au programme AMO TADAMON, destiné aux catégories les plus vulnérables, avec une enveloppe annuelle d’environ 10 milliards de dirhams. Par ailleurs, le programme d’aide sociale directe a déjà bénéficié à 3,9 millions de familles, pour un coût global dépassant 24 milliards de dirhams.

L’année 2025 marquera une étape cruciale, puisqu’elle constituera la cinquième et dernière année de mise en œuvre de la loi-cadre sur la protection sociale. Afin de consolider ces acquis et d’accélérer le rythme des réalisations, plusieurs réformes doivent être poursuivies, dont l’élargissement de la couverture retraite aux 5 millions de travailleurs actifs qui ne disposent actuellement d’aucune pension. Une autre priorité sera la généralisation de l’indemnisation pour perte d’emploi, afin de garantir une protection sociale plus équitable.

Plus de 8 millions de citoyens restent exclus du régime d’assurance maladie obligatoire, soit parce qu’ils ne sont pas inscrits, soit parce que leurs droits sont fermés. Par ailleurs, le coût des soins de santé demeure un fardeau important pour les ménages, puisque les assurés supportent encore 50% des dépenses totales de santé, un chiffre bien supérieur au seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé, fixé à 25%.

Le système de retraite est également confronté à des défis croissants liés à sa pérennité financière. L’évolution démographique exerce une pression supplémentaire, avec une baisse du taux de natalité à 1,97 enfant par femme, tandis que l’augmentation de l’âge moyen accentue le déséquilibre entre cotisants et retraités.