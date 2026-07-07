Economie

Arval Maroc passe entièrement sous le contrôle d’Arval Service Lease

Arval Maroc devient une filiale détenue à 100% par Arval Service Lease après la cession par la BMCI de sa participation dans le capital de la société.

Arval Maroc passe sous le contrôle total d’Arval Service Lease. Après le rachat des 33,33% de parts détenues par la Banque marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), la filiale française de la Banque nationale de Paris (BNP Paribas) devient l’actionnaire unique de la société, qui poursuit son développement dans les solutions de mobilité au Maroc.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 14h57

Acteur majeur de la location longue durée et spécialiste des solutions de mobilité au Maroc, Arval Maroc est désormais détenue à 100% par Arval Service Lease.

Ce changement d’actionnariat fait suite à la cession par la BMCI de sa participation de 33,33% dans le capital et les droits de vote de la société, permettant ainsi à la maison mère, basée à Paris, de devenir l’actionnaire unique de la structure.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie globale d’Arval, filiale à 100% de BNP Paribas et pilier de BNP Paribas Mobility. Elle confirme l’engagement du groupe en faveur du développement de la location longue durée (LLD) dans le Royaume, où l’entreprise est présente depuis 2002.

En misant sur son expertise internationale, le groupe entend intensifier le déploiement de solutions de mobilité durables, innovantes et intégrées, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises marocaines.

Lire aussi : BMCI cède sa participation dans Arval Maroc à Arval Service Lease

En 2025, Arval Maroc affichait une gestion solide avec un parc de près de 9.200 véhicules, soutenu par l’engagement de 56 collaborateurs. Cette nouvelle gouvernance doit permettre à l’entreprise d’accélérer ses investissements et de renforcer son positionnement sur le marché.

«Cette acquisition renforce notre capacité à accompagner nos clients marocains dans leur mobilité, avec l’appui d’un groupe international», souligne Eric Fulcheri, directeur général d’Arval Maroc.

«C’est une opportunité pour accélérer notre développement. Elle nous permettra également de poursuivre nos investissements au Maroc afin d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux de mobilité, la transformation de leurs flottes et leur transition énergétique, tout en continuant à offrir un haut niveau de qualité de service à nos clients», ajoute-t-il.

À travers cette consolidation, Arval réaffirme sa volonté de devenir un partenaire de référence pour les entreprises et les particuliers marocains, en les accompagnant durablement dans la mutation de leurs besoins de mobilité.

Par La Rédaction
Le 07/07/2026 à 14h57
#Maroc#Arval Maroc#Arval Service Lease#Capital#BNP Paribas#BMCI

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