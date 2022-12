© Copyright : Martin Adams / Unsplash

La reprise effective de l’activité artisanale au Maroc se confirme cette année. Selon les projections de la tutelle, les exportations du secteur devraient finir l’année sur un nouveau record de 1 milliard de dirhams de recettes, soit une croissance de 15% par rapport à l’année dernière.

La Maison de l'artisan (MDA) a tenu son conseil d’administration hier, mercredi 28 décembre, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. L’occasion de présenter le bilan des réalisations de l’année 2022, ainsi que le budget et le plan d’action de l’année prochaine.

Selon les projections de la tutelle, les exportations du secteur de l’artisanat atteindront un niveau record de 1 milliard de dirhams de recettes à fin 2022, en croissance de 15% par rapport à 2021. Cette performance reflète la volonté du ministère et des artisans d’ouvrir davantage les produits marocains sur les marchés internationaux, souligne un communiqué de la MDA.

Sur un autre chappitre et au cours de cette réunion, Ammor a également fait savoir que grâce au chantier stratégique de la généralisation de la couverture sociale, plus de 720.000 artisans ont été identifiés, dont plus de 500.000 pré-inscrits à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et plus de 340.000 inscrits au Registre national de l’artisanat (RNA).

Pour sa part, le directeur général de la MDA, Tarik Sadik, a passé en revue les principales réalisations de l’année 2022 qui ont permis d’améliorer la compétitivité du secteur et de développer l’activité à l’export, grâce notamment au lancement des centres d’excellence pour les filières tapis et poterie-céramique et à la mise en place de partenariats pour la commercialisation des produits d'artisanat marocains à l’international, en particulier avec les Galeries Lafayette en France et El Corte Inglés au Portugal.

Le conseil d’administration a également passé en revue le plan d’action de la MDA au titre de l’exercice 2023, articulé autour de l’amélioration de la connaissance et de la caractérisation de la demande, l’accompagnement des acteurs, la promotion et la communication, ainsi que le renforcement de l’organisation, du pilotage et de l’évaluation des programmes.

Dans ce sens, la MDA a prévu de consolider ses activités sur les marchés matures, en particulier celui des Etats-Unis, premier marché à l’export avec 38% des exportations, et de renforcer la prospection de nouveaux marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Il est également prévu d’élargir la mise en œuvre du programme des centres d’excellence, de procéder au déploiement de deux nouveaux programmes visant l’accompagnement des agrégateurs et de l’export, ainsi que de renforcer les partenariats avec les opérateurs économiques nationaux et internationaux, notamment les plateformes de e-commerce et les acteurs de la distribution.

L’année 2023 connaîtra également le déploiement du nouveau programme annuel des salons professionnels qui inclut la participation de l’artisanat marocain, pour la première fois, aux prestigieux Salone del Mobil en Italie et l'ICFF aux Etats-Unis.