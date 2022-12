© Copyright : DR

Depuis 2002, ce Marocain originaire de Ouarzazate travaille dans les coulisses d’un atelier artisanal italien à la fabrication du précieux trophée remis au grand gagnant de la Coupe du monde de football de la FIFA.

C’est dans la société italienne GDE Bertoni que travaille Ahmed Ait Sidi Abdelkader, un Marocain né à Ouarzazate, qui s'est installé en Italie depuis 1990 avec sa famille.

Dans les coulisses de cet atelier de Milan, l’artisan participe à la fabrication de trophées et de médailles remis dans le cadre de compétitions sportives internationales prestigieuses.

Dans un reportage réalisé dans l’atelier lombard par RTLinfo en 2018, l’artisan marocain, seul étranger à y travailler, déclarait alors «la Coupe du Monde est différente. On fabrique plein de coupes, celles d’Afrique, du golfe [Persique], les Européennes, d’Amérique centrale aussi, mais celle-là fait un effet exceptionnel. Elle est différente de toutes les autres».

L’artisan marocain apporte ainsi sa touche depuis 2002 au trophée de la Coupe du monde de la FIFA.

Il est à ce titre considéré, révèle le site d'information Rue20, comme l’artisan ayant le plus contribué à la préparation et à la décoration tant du trophée original en or, que de sa réplique fabriquée quant à elle en laiton, qui est remise à l’issue de chaque Coupe du monde au vainqueur.

Propriété de la FIFA, le trophée original constitué de 75% d’or pur passe entre les mains expertes de l’artisan marocain tous les quatre ans, pour une petite remise en beauté. En effet, Ahmed Ait Sidi Abdelkader est chargé personnellement de superviser la décoration et la restauration du trophée original, sculpté par l’artiste milanais Silvio Gazzaniga en 1974.

Quant à la fabrication du trophée qui sera remis à l’équipe gagnante de la Coupe du monde, elle se fait de façon artisanale. «Une fois fondue, la coupe est polie, travaillée au marteau, avant d’être recouverte d’or par l’artisan», à savoir Ahmed Ait Sidi Abdelkader, révèle RTL dans ce même reportage.

Depuis 2002, date à laquelle Ahmed Ait Sidi Abdelkader a rejoint l'entreprise italienne, celui-ci a conçu les trophées de la Coupe du monde à six reprises, à l'occasion de la Coupe de Corée du Sud et Japon en 2002, d'Allemagne en 2006, d'Afrique du Sud en 2010, du Brésil en 2014 et de Russie en 2018, et enfin la version qui sera remise à l'issue de celle du Qatar, en 2022.