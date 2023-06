AMO: ce qu’il faut savoir sur le financement du dispositif

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au financement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Le quotidien rapporte ainsi que des financements innovants sont d’ores et déjà proposés dans le cadre de la généralisation de l’AMO. Revenant sur une récente rencontre organisée par la Chambre de commerce britannique au Maroc, le journal indique que les intervenants, au rang desquels Abdelouahab Belmadani, directeur de la planification et des ressources financières au sein du ministère de la Santé et de la protection sociale, Dr Ilham Mouhlal, directrice des affaires médicales au sein de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), Said Addi, chef de la division des secteurs sociaux à la direction du budget au sein du ministère délégué du budget et Myriem Tamimy, présidente de l’Association des entreprises de médicaments au Maroc (LEMM) et directrice générale de GSK Maroc et Tunisie, sont revenus en détail sur les mécanismes de financement du dispositif.

«Dans son intervention. M. Abdelouahab Belmadani a commencé par présenter le contexte général de la santé au Maroc, en soulignant les avancées significatives réalisées ces dernières années, notamment en matière de couverture médicale, de réduction des prix des médicaments, d’amélioration de l’offre de soins et de l’augmentation du budget de l’Etat consacré à la santé, soit plus de 90% en 5 ans», fait remarquer le quotidien.

Pour renforcer l’efficacité et l’efficience dans l’utilisation des ressources en santé publique, plusieurs mesures sont proposées. «Il s’agit notamment d’adapter le financement en fonction des priorités de santé, de réviser la gouvernance des hôpitaux publics en instaurant des Groupements de santé territoriaux pour plus d’autonomie et d’autofinancement et d’utiliser l’Assurance-maladie obligatoire (AMO) comme levier pour améliorer le financement du système de santé. Ces mesures visent à optimiser les ressources et à améliorer la santé de la population de manière équitable», note-t-on.

Pour sa part, Saïd Addi a présenté en détail le financement du système de santé au Maroc, en se concentrant sur les défis actuels, les opportunités de réforme et les perspectives pour l’avenir, souligne le journal. Aujourd’hui Le Maroc indique aussi qu’Ilham Mouhlal a abordé les avantages de la dématérialisation des procédures de remboursement des soins de santé pour les patients et les professionnels de santé, notamment la réduction des délais de remboursement, la simplification des procédures administratives et la réduction des coûts.