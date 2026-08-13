Economie

Alliances Darna: un chiffre d’affaires en hausse de 28% au deuxième trimestre 2026

Le projet Riad Errahma 2, réalisé par Alliances Darna.

Au terme du deuxième trimestre 2026, Alliances Darna poursuit sa trajectoire de croissance, portée par la hausse du chiffre d’affaires trimestriel de 28%.

Par Contenu de marque
Le 13/08/2026 à 08h38

Fort d’un endettement maîtrisé à 157 millions de dirhams qui préserve sa flexibilité financière et sa capacité à lever de la dette pour accélérer son développement, Alliances Darna a lancé deux lotissements d’envergure dans le Nord, ainsi qu’un projet de haut standing à M’Diq et trois projets de moyen et haut standing à Marrakech, annonce le groupe dans un communiqué.

C’est ainsi qu’Alliances Darna enregistre un chiffre d’affaires consolidé au T2-2026 de 608 millions de DH contre 474 millions de DH au T2-2025, soit une croissance de 28%. Le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 juin 2026 est de 1,097 milliard de dirhams, contre 1,049 milliard de dirhams à la même période en 2025.

L’endettement net d’Alliances Darna s’établit, lui, à 157 millions de dirhams au T2-2026, contre 163 millions de dirhams au T1-2026. Parallèlement, Alliances Darna dispose d’un carnet de commandes d’une valeur immobilière totale sécurisée d’environ 3,8 milliards de dirhams.

Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 5.439 unités au 30 juin 2026, illustrant la poursuite active du développement des projets. Les préventes au T2-2026 s’établissent à 1.597 unités contre 1.399 unités au T2-2025, en augmentation de 14%. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T2-2026.

Par Contenu de marque
Le 13/08/2026 à 08h38
#Alliances Darna

Articles les plus lus

1
Fnideq sous haute surveillance, accès aux abords de Bab Sebta interdit aux non-voyageurs
2
Plage de Bouznika: 300 villas et cabanons sommés d’évacuer avant le 15 septembre
3
Algérie: humilié par le boycott massif des législatives, le régime se cache derrière le «dahdouhisme»
4
Demande à la poussière
5
Loin des caméras, les chiffres de l’OIM: comment l’exode silencieux des Algériens est devenu le premier vivier de la migration en Méditerranée
6
Mali: condamné à 20 ans de prison, un agent français gracié après une médiation du Maroc
7
Où va le couple algéro-tunisien: vassalisation, subordination ou formation d’un axe anti-Maroc
8
Addiction, manipulation et autorité parentale absente: pourquoi le Maroc doit interdire les réseaux sociaux aux mineurs
Revues de presse

Voir plus