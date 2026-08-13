Alliances Darna: un chiffre d’affaires en hausse de 28% au deuxième trimestre 2026

Fort d’un endettement maîtrisé à 157 millions de dirhams qui préserve sa flexibilité financière et sa capacité à lever de la dette pour accélérer son développement, Alliances Darna a lancé deux lotissements d’envergure dans le Nord, ainsi qu’un projet de haut standing à M’Diq et trois projets de moyen et haut standing à Marrakech, annonce le groupe dans un communiqué.

C’est ainsi qu’Alliances Darna enregistre un chiffre d’affaires consolidé au T2-2026 de 608 millions de DH contre 474 millions de DH au T2-2025, soit une croissance de 28%. Le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 juin 2026 est de 1,097 milliard de dirhams, contre 1,049 milliard de dirhams à la même période en 2025.

L’endettement net d’Alliances Darna s’établit, lui, à 157 millions de dirhams au T2-2026, contre 163 millions de dirhams au T1-2026. Parallèlement, Alliances Darna dispose d’un carnet de commandes d’une valeur immobilière totale sécurisée d’environ 3,8 milliards de dirhams.

Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 5.439 unités au 30 juin 2026, illustrant la poursuite active du développement des projets. Les préventes au T2-2026 s’établissent à 1.597 unités contre 1.399 unités au T2-2025, en augmentation de 14%. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T2-2026.