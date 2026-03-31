Alliances Darna poursuit son développement avec une visibilité foncière solide

Alliances Darna poursuit avec constance sa stratégie de développement, en délivrant des performances alignées avec les perspectives du Groupe et en consolidant sa dynamique de croissance. Grâce à un portefeuille de projets solide et diversifié, représentant plusieurs années d’activité, la société dispose d’une visibilité durable sur sa réserve foncière. Compte tenu de ces résultats en 2025, il sera proposé à l’Assemblée hénérale la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action, au titre de l’exercice 2025.

Alliances Darna a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.982 milliard MAD en 2025 contre 1.980 milliard MAD en 2024. Si les règles de comptabilisation appliquées en 2024 étaient restées en vigueur, le chiffre d’affaires cumulé aurait atteint 2,3 milliards de dirhams, en progression de 13% en 2025. L’excédent brut d’exploitation de l’année 2025 est de 548 millions MAD en progression de 7% par rapport à 2024.

Pour 2025, le résultat net consolidé est de 462 millions MAD. Pour les comptes sociaux, le résultat net est de 181 millions MAD au 31.12.2025 contre 153 millions MAD au 31.12.2024 en croissance de 18%.

Endettement net maîtrisé

Le Groupe clôture l’exercice 2025 avec un endettement net de 113 millions de dirhams. La dette est uniquement constituée de la dette reprofilée.

En parallèle, le Groupe a procédé, le 31 janvier 2026, au règlement de la troisième échéance de la dette reprofilée (capital et coupons), pour un montant de 97 millions de dirhams, illustrant la rigueur de la gestion financière et la solidité de la trajectoire de désendettement sur la dette non adossée aux projets.

Pour les nouveaux projets, Alliances Darna dispose déjà d’une réserve foncière stratégique dans toutes les régions du Maroc représentant plusieurs années d’activité pour un chiffre d’affaires potentiel de plus de 12 milliards de dirhams post 2025. Au-delà de la réserve foncière existante à développer, d’autres terrains sont en cours d’acquisition. Les principaux objectifs sont de disposer d’actifs attractifs et liquides permettant une rentabilité rapide.

Faits marquants

Au niveau de la trésorerie, l’amélioration du processus de recouvrement et sa digitalisation ont permis à Alliances Darna de totaliser un encaissement en 2025 de 1,76 milliard de dirhams, en progression de 19% par rapport aux objectifs initialement fixés.

Sur le plan de l’amélioration de la qualité, Alliances Darna a connu un tournant majeur en 2025 avec l’obtention de deux certifications internationales en l’occurrence:

- ISO 27001 (le standard international de référence pour la gestion de la sécurité de l’information): première entreprise immobilière au Maroc certifiée.

- ISO 22301 (la norme internationale pour les Systèmes de Management de la Continuité d’Activité): parmi les 6 premières entreprises nationales tous secteurs confondus.

Au niveau Commercial, Alliances Darna a obtenu la distinction “Élu Service Client de l’année 2026” pour le segment Logement social & intermédiaire. Cette consécration valide la solidité du modèle opérationnel du groupe, la maîtrise de ses processus et sa capacité à garantir une expérience client cohérente, fiable et durable.