Alerte météo: le ministère de l’Équipement invite les automobilistes à faire preuve de prudence et de vigilance

La Direction générale de la météorologie annonce de fortes rafales de vent et de fortes pluies orageuses dans plusieurs provinces du Maroc à partir de ce jeudi 8 février jusqu'au samedi 10 février 2024.

Dans un communiqué, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, dans ces conditions météorologiques.

Pour plus d’informations, le département de Nizar Baraka les invite à contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17 ou le centre d’appel des Autoroutes du Maroc au 50 50.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent, pluies orageuses et chutes de neige de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

De fortes rafales de vent (75-100 km/h), avec chasse-poussières locales et de fortes pluies orageuses (40-90 mm), ainsi que des chutes de neige (20-50 cm), sont attendues à partir de la nuit de ce jeudi 8 février jusqu’au samedi 10 février dans plusieurs régions du Royaume, selon un bulletin d’alerte publié ce mercredi 7 février par la Direction générale de la météorologie (DGM).

L’on annonce également des chutes de neige sur les sommets dépassant 1.700 m au niveau des provinces d’Ifrane, Midelt, Tinghir, Azilal et Beni Mellal.