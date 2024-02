Aérien: de bonnes perspectives pour le Maroc en 2024

Profitant du redressement de la situation en 2023, le trafic aérien a démarré l’année 2024 sur les chapeaux de roue, selon les dernières statistiques du trafic aérien du mois de janvier, publiées par l’Office national des aéroports (ONDA) et relayées par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 19 février.

«Après une année 2023 qualifiée de record - surtout après la crise post pandémique - en termes de trafic passagers, avec l’accueil de plus de 27 millions de passagers, le trafic aérien entame ce début d’année avec un taux de croissance à deux chiffres pour les principaux aéroports. À cet égard, les prévisions de l’ONDA tablent pour cette année sur un trafic global qui dépasserait les 30 millions de passagers», lit-on.

A noter une croissance de l’ordre de 23% pour l’aéroport Marrakech-Menara, 22% pour Agadir Al Massira et 13% pour Tanger Ibn Battouta.

Au titre du seul mois de janvier, le trafic aérien commercial a enregistré au niveau national un volume de trafic commercial de quelque 2,277 millions de passagers, soit une hausse de 15% par rapport à la même période de l’année 2023. De ce fait, la plupart des aéroports du Maroc renouent, à l’instar de l’année écoulée, avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2019, l’année de référence d’avant covid-19.

«Dans le détail, l’aéroport Mohammed V représente 35% du trafic global. Il a accueilli 797.561 passagers, soit une hausse de 10%. De même, la plupart des autres aéroports ont enregistré des taux de progression à deux chiffres. Il s’agit des aéroports de Marrakech-Menara (+22%), Agadir Al Massira (+20%), Tanger Ibn Battouta (+13%), Rabat Salé (+28%) et Nador El Aroui (10%)», souligne le quotidien.

Selon l’ONDA, ce dynamisme est tiré par le marché international, avec plus de 2 millions de passagers accueillis, soit +16% par rapport à janvier 2023. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui est de 15%. Le marché européen, qui représente 82% du total du trafic aérien international, a enregistré un bond important (+15%). De même, les marchés d’Afrique, du Moyen et Extrême-Orient ainsi que d’Amérique du Nord ont réalisé des taux de croissance respectivement de 19%, 24% et 11%. Au total, ce marché représente 91% du trafic aérien global.

Par ailleurs, le mois de janvier a connu le lancement de nouvelles lignes aériennes internationales. Il s’agit d’Agadir-Nantes (par la compagnie aérienne Volotea), et Tanger-le Caire (par Air Cairo, qui fait son entrée au Maroc).

«Le trafic intérieur a enregistré une croissance de 4%, passant de 201.935 en janvier 2023 à 209.762 en janvier 2024, soit une part de l’ordre de 9%. S’agissant des mouvements aéroportuaires, opérés en janvier 2024, ce sont 17.360 vols qui ont été effectués (+10% par rapport à janvier 2023)», lit-on encore.

La part de l’aéroport Mohammed V est de 38% de ce trafic. Celle de Marrakech Menara s’élève à 26% et Agadir Al Massira complète le podium avec 9%.

En 2023, les aéroports du Royaume ont enregistré plus de 27 millions de passagers. Cette croissance a été portée essentiellement par le trafic international avec 24,42 millions de passagers.