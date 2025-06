8e Commission Nationale des Investissements: 47 projets approuvés pour 51 milliards de dirhams

Les 47 projets approuvés portent sur un montant global de 51 milliards de Dirhams, permettant la création de près de 17.000 emplois, dont 9.000 directs et 8.000 indirects.

Les investissements approuvés dans le cadre du dispositif principal concernent 23 provinces et préfectures dans 10 régions du Royaume. Ces provinces incluent notamment Errachidia, Ouazzane, Chefchaouen, Essaouira, Beni Mellal et Boujdour.

Ces projets concernent une vingtaine de secteurs d’activité, dont l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, la métallurgie, l’énergie, la logistique, l’outsourcing et le tourisme.

Le secteur de l’automobile est le principal pourvoyeur d’emplois des projets approuvés lors de cette CNI avec 54% du total, suivi du secteur de l’outsourcing à hauteur de 9% et le tourisme avec 8%.

La 8ème réunion de la Commission Nationale de l’investissement se distingue par le fait que c’est la dernière à traiter les projets d’investissement d’un montant de moins de 250 millions de dirhams. La loi 47-18, telle que modifiée et complétée par la loi 22-24, stipule que dans le cadre du dispositif principal de la charte de l’investissement, les conventions d’investissement des projets dont le montant est inférieur à 250 millions de dirhams seront établies et approuvées au niveau régional, dans un esprit de déconcentration et de régionalisation avancée.

La Commission Nationale des Investissements n°8 a également attribué le caractère stratégique à 5nouveaux projets d’investissement structurants relevant des secteurs de l’industrie automobile, de l’industrie métallurgique, du textile ainsi que de la chimie.

Ces cinq projets stratégiques structurants devraient être implantés dans plusieurs régions, à savoir Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra.