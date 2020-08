© Copyright : Le360

Très attendue, l'exposition inédite de la peinture marocaine, du XXe au XXIe siècle, a été inaugurée le lundi 10 août 2020 au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, en présence de nombreuses personnalités des mondes politique, des arts et de la culture. Les images.

Cette rétrospective, la première du genre, qui a cours depuis ce lundi 10 août et qui doit se poursuivre jusqu’au 15 décembre 2020, a été inaugurée par le ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture, Othman El Ferdaous, en présence notamment du secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, et du directeur de l'agence Maghreb Arab Press (MAP), Khalil Hachimi Idrissi.

Sans le talent et le professionnalisme de deux grands noms des arts au Maroc, il serait certain que cette exposition n'aurait jamais vu le jour.

Le président de la Fédération nationale des musées, Mehdi Qotbi, et le président du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi ont en effet joué un rôle déterminant dans l’initiation et la mise en œuvre de cette exposition.

Cette rétrospective regroupe plusieurs œuvres, appartenant notamment aux collections de l'Académie du Royaume du Maroc et à celle du ministère de la Culture.

L’exposition saura faire voyager et rêver le public, à travers plus de 100 tableaux retraçant l'histoire de la peinture qui vont des œuvres de Ben Ali R’bati, premier peintre marocain ayant exposé en 1916 à Londres, jusqu'à Fouad Bellamine et bien d’autres artistes.

Les tableaux actuellement exposés au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain sont signés de grands noms de l’art au Maroc, comme les peintres Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, Mohamed Kacimi, Mohamed Melehi, Saad Ben Cheffaj, Hassan El Glaoui, Miloudi Labied, Mohamed Chabâa, Mohamed Hamidi, Houssein Miloudi ou encore Abdelkebir Rabii.

Des œuvres d’artistes plasticiennes, dont Chaïbia Talal ou encore Fatima Hassan, peuvent également être admirées.

"C'est une reconnaissance de la vivacité de la scène artistique marocaine, grâce aux efforts du roi Mohammed VI", a affirmé Mehdi Qotbi, qui a tenu à rendre hommage "aux galeristes et aux maisons de vente".