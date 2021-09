© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Crème locale de la scène musicale marocaine, Reda Lahlou, alias JEWLZ, est un jeune producteur de musique et ingénieur du son dont les tubes retentissent déjà au niveau national et mondial depuis quelques années. Mais qui est ce jeune prodige à succès? Zoom sur le parcours de cette pépite marocaine.

Passionné par la musique depuis son plus jeune âge, Reda Lahlou alias JEWLZ, est artiste depuis une quinzaine d’années. Ayant oscillé entre beaucoup de styles musicaux, soul, funk, electronic dance music (EDM), trap, rap, et hip-hop, aujourd’hui ce jeune artiste a réussi à se faire un nom grâce à sa touche unique à base de dance et d’émotions.

Autodidacte, JEWLZ, amoureux de la musique depuis toujours, a été attiré par ce monde dès son plus jeune âge. Il a été habité par cette volonté d’apprendre seul et de compiler des sons avec des instruments qu’il qu'il a découvert dès l’âge de cinq ans.

Passant par la darbouka, le piano, la batterie, ou encore le synthétiseur, aujourd’hui ce jeune producteur est également ingénieur de son.

Son talent prodigieux lui permet de composer des mélopées harmonieuses grâce à des instruments virtuels, comme la guitare, la flute et autres, crées dans un format virtual studio technology (VST). Une véritable bibliothèque à sons lui permettant d’allier une infinité de sonorités dans ses créations musicales.

Pour Reda Lahlou, les sources d’inspiration sont aussi nombreuses que différentes. «Tous les sons et tons m’inspirent. Je peux passer par la musique dite soul, au groove, funk, et hip-hop. D’autant plus que les sentiments naissants dans les relations humaines me permettent de convertir ces émotions ressenties en mélodies et musiques. Au lieu de parler à une personne, je peux parler à un instrument pour sortir une musique, et ainsi diffuser un message autrement», explique-t-il.

En 2013, il a participé au closing de la première édition du festival Jawhara d’El Jadida, où il a fait battre le cœur de 50.000 personnes. En 2014, il a joué sur la scène du Pacha Ibiza, faisant parti d’une line-up riche en stars internationales, comme le compositeur, producteur et réalisateur artistique français, DJ Snake, ou encore le rappeur, producteur, entrepreneur et DJ américain Lil John.

Très actif et reconnu dans sa démarche autant par ses qualités artistiques que sonores, JEWLZ a collaboré avec des talents reconnus sur la scène musicale britannique avec la maroco-britannique, Eve-Yasmine, dans son single Misty, diffusé en 2019, mais également avec des têtes d’affiche reconnus au Maroc, comme le fameux SNOR dans son morceau Dawk lia, lancé le 1er mars 2020, et classé premier chart sur les plateformes musicales Spotify et Deezer. S’en suivent en novembre 2020, Lgana, et Darja du même artiste, également première tendance au Maroc.

Par la suite, il s’est allié à Snor et au célèbre rappeur marocain Tagne, notamment dans la production de leur tube Flouka, sorti le 25 septembre 2020 et classé première tendance au Maroc sur YouTube, Spotify et Deezer.

Le talent unique de ce jeune producteur marocain lui a valu également sa participation conséquente dans la production, l’arrangement, le mixage et le mastering de l’album Moroccan Dream de Tagne, pour lequel il a mixé le tube Hustler en featuring avec le tunisien A.L.A, première tendance en Tunisie, sorti le 14 novembre 2020.

Avec plus de 51.000 abonnés sur Instagram, aujourd’hui, Reda Lahlou a signé avec un label et éditeur de musique Churass publishing, et travaille, en parallèle, sur un extended play (EP), format musical comportant plus de pistes que le single et moins de pistes que l’album, en collaboration avec presque tous les artistes avec lesquels il a pu travailler durant ces deux dernières années.

Pour JEWLZ, la production musicale et l’ingénierie de son sont surtout une sorte d’aventure humaine. Son ambition est d’accompagner des artistes à renommée tant nationale qu’internationale, mais également de révéler de jeunes pépites marocaines, en portant leur voix, sons et messages dans la scène musicale marocaine.