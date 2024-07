Un des piliers de la comédie populaire au Maroc, Mustapha Dassoukine rend l’âme

Il était une des stars incontournables de la télévision et du théâtre dans les années 1980 et 1990 et bien après avant de se retirer doucement de la scène ces dernières années. Mustapha Dassoukine, acteur et comédien parmi les plus populaires au Maroc, a rendu l’âme samedi 6 juin à Casablanca des suites d’une longue maladie.

Né le 14 juillet 1942 à Derb Soltane dans la capitale économique, il laisse derrière lui un véritable patrimoine de comédie populaire qui a marqué plusieurs générations. Tout a commencé en 1961 lorsqu’il rejoint la célèbre troupe «Masrah Ennas» de feu Taïb Saddiki, puis la troupe d’Abdeladim Chennaoui «Al Okhoua Arabia». Son duo avec Mustapha Zaâri est encore dans les mémoires.

Mustapha Dassoukine brille d’abord au cinéma, avec des films comme «Feu vert» d’Abdellah Mesbahi, «Le Tourbillon – Moi l’artiste» d’Abdellah Zerouali, «Al jamra» de Farida Bourquia (1982), et «Hors zone» de Noureddine Douguenna. Ceci, ainsi que des rôles dans des feuilletons comme «Setta men Settine», «Âilate Ssi Merbouh» et «Doumou3 Rijal». Sans oublier des pièces de théâtre telles que «Shareb 3e9lou» ou «Kari 7enkou».

Malgré son retrait ces dernières années, Mustapha Dassoukine était encore dans bien des esprits qui espéraient un tant soit peu son retour. La maladie a fini par avoir le dernier mot.