Sur la Route de la CAN 2025: «This is Africa», un village culturel africain au cœur de Casablanca

L'affiche de l'évènement This is Africa , prévu du vendredi 23 mai 2025 au au 18 janvier 2026, sur la place Rachidi à Casablanca.

À partir de ce vendredi 23 mai 2025, et en préparatif de la Coupe d’Afrique des nations de Football prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la place Rachidi, en plein centre de Casablanca, se transformera en un espace vibrant et inédit de célébration de la diversité culturelle africaine. Baptisé «This is Africa», ce village culturel à ciel ouvert s’inscrit dans la dynamique du Maroc visant à renforcer sa position en tant que carrefour des cultures et terre d’accueil des grands événements continentaux.

Ce projet d’envergure, imaginé comme un lieu d’échange, de découverte et de convivialité durant huit mois, est porté par la structure culturelle ANYA, en partenariat avec l’Association Atlas Azawan, et bénéficie du soutien institutionnel de la wilaya de la région Casablanca-Settat, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que des collectivités locales, la Ville de Casablanca, le Conseil préfectoral, l’arrondissement Sidi Belyout et Casablanca Events & Animation.

Avec une programmation intense et diversifiée, le village sera ouvert six jours sur sept, du mardi au dimanche, et vise à accueillir plus d’un million de visiteurs. À travers une ambiance festive, inclusive et familiale, les flâneurs pourront découvrir:

Une trentaine de stands mettant à l’honneur l’artisanat, la gastronomie et les savoir-faire du continent africain, parmi lesquels le Maroc;

Des espaces dédiés aux enfants, pour des activités d’initiation à la culture, au sport, à la musique et à l’art culinaire.

Une scène artistique et musicale pour découvrir chaque jour de nouveaux talents.

«This is Africa» se veut également une vitrine de la richesse du patrimoine africain, valorisant toutes les régions du continent, tout en s’ouvrant à des pays invités dans un esprit d’échange interculturel.

Pour renforcer l’impact de cet événement, une large couverture médiatique panafricaine est prévue, mêlant médias traditionnels et créateurs de contenu, afin de toucher notamment les jeunes générations du continent.

Avec ce projet, Casablanca confirme son ambition de devenir un hub culturel, économique et touristique en Afrique, en mettant à l’honneur les cultures du continent dans toutes leurs diversité, créativité et modernité.