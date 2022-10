Nabil Ayouch, réalisateur de «Ali Zaoua», sort, plus de 20 ans plus tard, une version remasterisée de son film.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Vingt-deux ans après sa première sortie en salles, «Ali Zaoua», l’un des tout premiers films du réalisateur Nabil Ayouch, ressort dans une version restaurée. Toutes les recettes du film seront reversées aux acteurs principaux et à l'association Bayti.

En l'an 2000, sortait dans les salles obscures marocaines Ali Zaoua. Un film coup de poing, qui a marqué toute une génération, et qui traitait, à cheval entre réalité et onirisme, du sujet des enfants des rues. Culte, ce film l'a été a bien des égards, que ce soit ses dialogues, sa musique, ses scènes impactantes et ses acteurs amateurs qui vivaient, dans la vraie vie, ce qu'ils jouaient à l'écran.

Si ce film a chamboulé les esprits de toute une génération, il a peut-être aidé à faire bouger certaines lignes, mais pas suffisamment pour que la condition des enfants des rues change au point d'éradiquer ce phénomène tragique et d'assurer un avenir à ces enfants perdus. Le cinéma a joué son rôle, à travers ce film poignant, en montrant une réalité dure à voir à ceux d'entre nous qui préféraient détourner le regard.

Mais aujourd'hui, force est de constater que la rue est toujours peuplée d'enfants au Maroc. Abandonnés, orphelins, fuyant leurs domiciles... Chacun d'entre eux s'est retrouvé par la force d'un destin tragique dans ce monde féroce qu'est l'espace public. Une situation qui ne laisse pas indifférent le réalisateur du film, Nabil Ayouch.

Raison pour laquelle, vingt-deux ans plus tard, celui-ci propose une version remasterisée de son film avec image 4K et son HDR, promettant ainsi aux spectateurs une expérience inédite, quand bien même ceux-ci auraient déjà vu le film à l'époque de sa première sortie. Sans compter que cette nouvelle version de Ali Zaoua est aussi, pour les jeunes générations, l’occasion de découvrir le film dans de très bonnes conditions.

Mais au-delà du plaisir visuel qu’offre cette remasterisation, la sortie d’Ali Zaoua nouvelle version est pour Nabil Ayouch l’occasion de remettre le sujet des enfants des rues au cœur du débat public et de (re)sensibiliser toutes les forces agissantes. Et parce que ce sujet est l'affaire de tous, que la jeunesse de ce pays représente son avenir, a-t-il été décidé que l’intégralité des bénéfices de la projection dans les cinémas de cette version remasterisée de Ali Zaoua sera reversée aux quatre acteurs principaux, ainsi qu’à l’association Bayti qui œuvre à la réinsertion sociale des enfants en situation difficile.

«Je fais du cinéma, car j’ai la faiblesse de croire qu’un film peut changer les choses, ou du moins modifier, dans une certaine mesure, le réel. Il y a vingt ans, lorsque j’ai décidé de faire un film sur, et avec, des enfants de la rue comme héros principaux, c’était pour dénoncer une situation qui me paraissait inacceptable dans notre société. Vingt ans après, le constat est quasiment le même. Cela continue à m’indigner. Ressortir Ali Zaoua deux décennies plus tard n’est pas seulement une actualité culturelle, mais aussi une action militante qui vise à conscientiser et rappeler l’énorme travail fait chaque jour sur le terrain par le tissu associatif, qui a besoin d’être soutenu par toutes et tous», déclare ainsi Nabil Ayouch.

Rendez-vous dans les principales salles de cinéma du Maroc, à compter du mercredi 26 octobre 2022, pour y découvrir cette nouvelle version du film Ali Zaoua, laquelle sera également disponible sur la plateforme du cinéma marocain et indépendant Aflamin.