Parution: «Toujours envie de Maroc, malgré tout», le nouveau livre de Jamal Belahrach

Natif de Casablanca, Jamal Belahrach a passé plusieurs années en France, avant de choisir de revenir s’installer au Maroc en 1997, pour y occuper plusieurs postes clés. PDG de Manpower Maghreb, puis CEO de Manpower DOM-TOM, avant de rejoindre en 2016 l’OCP en tant que DGA en charge du pôle Capital humain, communication et RSE, Jamal Belahrach conseille depuis 2019 des dirigeants sur les transformations internes et externes de leurs organisations.

Un parcours professionnel riche et une trajectoire de vie passionnante qu’il décide aujourd’hui de poser noir sur blanc, en explorant, à travers un prisme autobiographique, les étapes marquantes, les défis et les moments d’introspection qui ont jalonné son chemin.

C’est sans fard ni artifice que Jamal Belahrach, nommé en 2022 membre expert du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) par le roi Mohammed VI, partage dans ce nouveau livre ses sentiments complexes à l’égard d’un Maroc pour lequel il nourrit un amour profond, façonné par les challenges qu’il a dû affronter en choisissant de revenir y vivre.

Le titre de ce livre, «Toujours envie de Maroc, malgré tout», se veut ainsi le reflet de cette dualité, exprimant l’attachement sincère à sa terre, malgré les obstacles et les interrogations. En filigrane, Jamal Belahrach soulève par ailleurs des questions cruciales sur l’acceptation de la différence, l’intégration de la diaspora et la vision d’un Maroc inclusif.

Son récit, loin d’être une simple narration, est un appel subtil à la compréhension mutuelle et à la cohésion, une lecture enrichissante pour ceux qui sont curieux d’en savoir plus sur les réflexions et les sentiments d’un homme vis-à-vis de son pays.