L’maktoub, Saison 2: les révélations de son réalisateur Alâa Akaaboune

Plus que quelques jours avant le retour de la série télé à succès, L’maktoub, dont la très attendue deuxième saison sera diffusée durant le mois de ramadan sur 2M. Avec Le360, son réalisateur Alâa Akaaboune a bien voulu se prêter au jeu des révélations, sans pour autant «divulgâcher» la trame et les rebondissements de cette suite, toujours écrite par Fatine El Youssoufi.

«La première saison de L’maktoub a été une belle expérience. Je suis très heureux de revenir pour une deuxième saison, et de reprendre ma collaboration avec Fatine Youssfi et Connexion média. Nous avons travaillé ensemble pour offrir aux téléspectateurs de nouvelles situations qui, je l’espère, vont leur plaire», nous a-t-il confié en marge du tournage de la série à Rabat.

Disons-le go de go, des changements, il y en aura légion dans L’maktoub Saison 2. Le premier, qui semble évident, est la disparition du personnage de Omar Maataoui, interprété par Amine Naji, dont le décès clôturait la première saison.

Pour autant, il n’est pas effacé du scénario de Fatine El Youssoufi, puisque «sa mémoire continuera hanter à sa famille, qui avait décidé de changer de domicile pour oublier son suicide», nous révèle le réalisateur.

Lire aussi : L’Maktoub saison 2: les petites confidences de Hind Ben Jebara

De nouveaux personnages, et autant de nouveaux acteurs ont rejoint le casting de la série, qui comprend déjà Hind Benjbara, Dounia Boutazout, Rafik Boubker et Meriem Zaïmi, pour un tournage qui s’est étalé sur une durée de trois mois. Les nouveaux arrivants en question sont Rabii El Kati, Hind Saâdidi et, petite surprise, le rappeur Ouenza.

La présence de ce dernier sur la liste ne serait, d’après Alâa Akaaboune, ni une coquetterie de la production, ni une volonté d’associer une célébrité à la série, histoire de créer du «buzz».

«Nous avons effectué un casting en bonne et due forme, et organisé des auditions pour la séquence où il est censé jouer. Et nous avons trouvé qu’il était la personne idéale pour le rôle», a assuré le réalisateur.

Les téléspectateurs auront tout le loisir d’en juger sur pièce à partir du début du mois de ramadan, et ce chaque soir à 20h15 sur 2M.