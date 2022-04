«Le maestro», un téléfilm sur l'Alzheimer, bientôt sur 2M

Le360 a assisté au tournage d'une des séquences du téléfilm "Le maestro" qui traite d'Alzheimer et de la souffrance des familles et des proches des personnes atteintes de cette maladie neuro dégénérative. Ce téléfilm produit par 2M est écrit par Zacaria Kassi Lahlou et réalisé par Driss Sawab.

Le maestro est un téléfilm écrit par Zacaria Kassi Lahlou. Ce scénariste et comédien joue également dans cette production qui sera bientôt diffusée sur la chaîne de télévision 2M. Le360 a assisté au tournage d’une des séquences de ce téléfilm qui traite de la maladie d’Alzheimer, de la souffrance des patients et de leurs familles. Son réalisateur Driss Sawab a affirmé dans une déclaration pour Le360 que le scénario a été soumis à un psychologue pour une validation scientifique. «Cette histoire écrite par mon ami et frère Zacaria Lahlou parle des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, nous avions donc eu besoin d’un avis médical sur ce sujet», confie le cinéaste. Vidéo. Tout savoir sur la maladie d'Alzheimer au Maroc A son tour, Hamid Zoughi, qui interprète le personnage du maestro, se dit ravi d’entendre qu’il collait parfaitement bien au rôle principal tel qu’imaginé par l’équipe du film. «Je campe le rôle du maestro, un célèbre chef cuisto qui sera atteint d’Alzheimer à l’âge de sa retraite», détaille le comédien face caméra pour Le360. Zacaria Lahlou interprète, quant à lui, le rôle du fils du maestro et Sahar Seddiki, celui de sa fille. La diffusion de ce téléfilm produit par 2M n’a toujours pas encore été programmée.

Par Ghania Djebbar et Khadija Sebbar