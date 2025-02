Le Festival international du film de Dublin met à l’honneur le cinéma marocain

Cette année, le Festival international du film de Dublin, qui se tient jusqu’au 2 mars 2025, a célébré le cinéma marocain dans le cadre de son programme «Country in Focus», mettant en lumière la richesse et le dynamisme de l’industrie cinématographique du Royaume.

À cette occasion, une délégation marocaine de haut niveau, conduite par Abdelaziz El Bouzdaini, secrétaire général du ministère de la Culture et directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), a fait le déplacement à Dublin. La délégation comptait également le conseiller du ministre de la Culture, des représentants du CCM, ainsi que des cinéastes et producteurs marocains.

Un rendez-vous d’échange et de coopération

La célébration du cinéma marocain, qui s’est tenue au complexe de Dublin, a réuni un public composé de cinéastes, de professionnels de l’industrie cinématographique irlandaise et de représentants de Screen Ireland. Cette rencontre a permis de dresser un panorama approfondi du cinéma marocain, d’examiner des cas concrets de collaborations maroco-irlandaises et d’ouvrir des perspectives de partenariats entre producteurs et réalisateurs des deux pays.

Dans son discours inaugural, Gráinne Humphreys, directrice du festival, a chaleureusement accueilli la délégation marocaine, mettant en avant l’importance des échanges interculturels dans le domaine du cinéma. Elle a souligné la richesse du patrimoine cinématographique marocain, son rôle grandissant sur la scène mondiale, ainsi que le potentiel considérable de coopération entre l’Irlande et le Maroc. Insistant sur la nécessité de favoriser les rencontres et les synergies entre professionnels des deux pays, elle a réaffirmé l’engagement du festival à renforcer les liens cinématographiques internationaux.

Le Maroc, terre d’accueil pour le cinéma international

Lors de son intervention, Abdelaziz El Bouzdaini a mis en avant les atouts exceptionnels du Maroc en tant que destination de tournage. Il a évoqué la diversité de ses paysages, ses infrastructures modernes et les conditions favorables qu’offre le Royaume aux productions internationales, notamment à travers des incitations fiscales attractives. Il a invité les professionnels irlandais à explorer les opportunités de collaboration avec le Maroc, qui a déjà accueilli de nombreuses productions cinématographiques de renommée mondiale.

Lire aussi : Rachida Dati au Maroc: renforcement de la coopération culturelle franco-marocaine, avec le cinéma comme point focal

De son côté, Lahcen Mahraoui, ambassadeur du Maroc en Irlande, a souligné la croissance des relations culturelles entre les deux pays et l’importance de cette mise à l’honneur du cinéma marocain. Il a encouragé les coproductions et les échanges de talents, rappelant que le Maroc constitue non seulement un cadre de tournage exceptionnel, mais aussi un partenaire créatif de choix. Il a invité les professionnels irlandais à envisager cette collaboration comme un levier stratégique pour le développement de l’industrie cinématographique des deux pays.

Vers un renforcement des relations cinématographiques maroco-irlandaises

Kate McColgan, directrice de la télévision et représentante de Screen Ireland, a exprimé la volonté de la partie irlandaise de développer une coopération active avec le Maroc dans le domaine du cinéma. Dans cette optique, un projet de mémorandum d’entente (MoU) a été soumis à l’Irlande pour examen, posant ainsi les bases d’un cadre formel pour favoriser les échanges et les collaborations entre les deux industries cinématographiques.

L’événement a également été marqué par une étude de cas sur le film The Boy Who Never Was, animée par Philip Murphy, expert irlandais en design. Cette session a réuni les producteurs Tristan Orpen Lynch et Aoife O’Sullivan de la société Subotica, aux côtés du producteur marocain Hamid Herraf (8 Herraf Productions) et de la directrice de production Hannah Quinn. Les discussions ont porté sur leur expérience de tournage au Maroc et la qualité de la collaboration avec les équipes locales.

Enfin, la productrice Khadija Alami (K Films) a animé une présentation sur les lieux de tournage et les services de production au Maroc, mettant en avant les atouts du pays, la diversité de ses paysages et ses infrastructures cinématographiques.

La journée s’est conclue par des sessions de réseautage en tête-à-tête, offrant ainsi aux professionnels du cinéma irlandais et marocain l’opportunité de partager des idées et d’explorer des collaborations potentielles dans un cadre privilégié.

Des membres de la délégation marocaine au festival de cinéma de Dublin.