Le Cercle diplomatique de Rabat loue la richesse culturelle du Maroc

Lors de cette cérémonie, organisée à l’initiative du conseil de l’arrondissement Agdal-Hay Ryad, la présidente du Cercle diplomatique de Rabat, Alessandra Mancini de Chipoco, épouse de l’ambassadeur du Pérou au Maroc, s’est dite ravie de participer à la troisième édition de ce «moment important de partage sur les affaires religieuses et culturelles de chaque pays».

De son côté, Abdelillah Bouzidi, président de cet arrondissement, a abondé dans le même sens en affirmant que la rencontre s’inscrit «dans le cadre de l’amitié et du renforcement de la coexistence et des échanges culturels» entre les pays. «Le Maroc est une terre de tolérance, de coexistence et de diversité culturelle et de religions», a souligné ce membre du comité exécutif de l’Istiqlal.

La représentante de l’ambassade de Chine au Maroc, Ming Ming, a exprimé pour sa part son admiration pour le Maroc et son patrimoine culturel, se disant confiante quant aux perspectives de developpement du Royaume.

Le Cercle diplomatique de Rabat, qui regroupe les épouses des ambassadeurs étrangers au Maroc, organise par ailleurs annuellement le célèbre Bazar de bienfaisance pour célébrer l’amitié et la solidarité et soutenir les ONG marocaines œuvrant en faveur des plus défavorisés.