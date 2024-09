L’Boulevard 2024: demandez le programme!

Le compte à rebours est lancé. Dans moins d’une semaine, précisément le 12 septembre, s’ouvrira la 22ème édition du festival L’Boulevard, dans son antre habituel qu’est le stade du RUC à Casablanca.

Lors d’une conférence de presse, les organisateurs, et à leur tête le tandem Hicham Bahou et Mohamed Merhari, ont dévoilé le line-up de ce cru 2024, qui comprend un total de 35 artistes et formations. Au programme: la rappeuse franco-marocaine Nayra, DJ Sim-H, Fehd Benchemssi and The Lallas, Nab Fake, Rubio, Class-A, Small X, Rubio, le duo Sarah & Ismael et le groupe Aïta mon amour, pour ne citer que ceux-là.

L’un des temps forts du festival, qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre, sera bel et bien le concert du groupe français Orion-A Metallica Experience, qui rendra hommage à Mehdi Laurent Alexandre Farhat, plus connu dans le milieu de la musique marocaine par son surnom, «Mehdi Metallica».

Ce musicien casablancais, décédé en 2024 après un long combat contre la maladie, a profondément marqué la scène Rock-Metal au Maroc. Sa légendaire Fiat Uno blanche, ornée du nom de son groupe préféré, ses tatouages emblématiques et son soutien aux groupes locaux dès le début des années 1990 ont fait de lui une figure incontournable et un pilier de la scène Rock-Metal marocaine.

Le programme de l'édition 2024 du festival L'boulevard.

Concernant la traditionnelle compétition le Tremplin des jeunes musiciens, qui se déroule en parallèle au festival, l’organisation affirme que l’édition 2024 a battu tous les records de participation, avec plus de 550 candidatures reçues, dont 433 dans la section Rap. Parmi elles, celles de 7 groupes de hip-hop, de 4 groupes de fusion et de 4 groupes de Metal ont été retenues pour les phases finales.

Pour rappel, les six groupes gagnants de la compétition bénéficieront d’une formation technique et artistique de 6 jours, alors que les lauréats du Premier prix de chaque catégorie et leurs dauphins recevront des récompenses respectives de 10.000 et 5.000 DH, ainsi que la possibilité d’enregistrer une chanson dans les studios de la Fondation Hiba, partenaire du festival L’Boulevard.