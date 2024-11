L’artisanat marocain au service de l’intégrité territoriale

Entre deux escaliers majestueux, faisant face à la monumentale porte d’entrée de la résidence, une étoile à huit branches, taillée dans un cadre en bois de cèdre, se dresse du haut de ses deux mètres, entre deux imposants piliers ciselés dans le bois et le cuivre. En son centre, une carte du Maroc accompagnée d’une inscription, «Dieu, la Patrie, le Roi», brille de douces lueurs cuivrées.

Cette œuvre inédite a été conçue à l’initiative de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi.

La naissance d’une étoile

Passionné d’artisanat, c’est lors d’une visite dans un souk de Marrakech, en marge de l’organisation de la COP 22 dans la ville ocre, que Mohamed Arrouchi fait la connaissance d’un artisan de père en fils, avec lequel il va garder le contact, Mohammed Bouzhair.

De retour à Addis-Abeba, le diplomate reprend contact avec l’artisan pour lui faire part d’un projet qui lui tient à cœur: réaliser une œuvre artisanale au centre de laquelle se trouverait une carte du Maroc. Auteur du concept, Mohammed Arrouchi échange à plusieurs reprises avec l’artisan, jusqu’à la validation de la maquette. Commence alors un travail de près de trois mois, qui a nécessité le savoir-faire de cinq artisans de plusieurs corps de métiers –principalement la menuiserie et la dinanderie–, avec une consigne du diplomate: «un travail réalisé exclusivement à la main, sans intervention de machine», explique Mohamed Arrouchi pour Le360.

Mohamed Arrouchi et son équipe posent devant l'oeuvre artisanale représentant la carte du Maroc, à l'hôtel Skyline, à l'occasion de la Semaine de l'artisanat marocain organisée à Addis Abeba jusqu'au 26 octobre 2024. (DR)

Cette œuvre, son artisan, Mohamed Bouzhair, en est particulièrement fier. «C’est un honneur et une fierté pour moi d’avoir pu réaliser cette œuvre conçue par Mohamed Arrouchi. Nous, les Marocains, sommes très attachés à la carte du Maroc, ce n’est un secret pour personne. Cette fierté coule dans nos veines de génération en génération et dans chaque maison, il devrait y avoir une carte de notre pays qui trône au-dessus de nos têtes», explique-t-il pour Le360.

La symbolique politique de la carte du Maroc

Une fois terminée, l’œuvre entreprend un long voyage, de Marrakech jusqu’à Addis-Abeba, où elle est désormais exposée à l’entrée de la résidence de la Mission du Royaume du Maroc. Devant elle, défilent désormais ministres, officiels et diplomates, le temps d’une photo au centre de laquelle trône tout en majesté la carte du Maroc.

Pour Mohamed Arrouchi, cette œuvre n’est pas une pièce comme les autres, en ce qu’elle représente l’expression artisanale, dans toute sa splendeur, au service de l’intégrité territoriale du royaume. Elle incarne l’amour des artisans, et à travers eux des Marocains, à leur patrie. «Elle symbolise l’enracinement de cet espace géographique dans la mentalité marocaine et chez les artisans», résume Mohamed Arrouchi, qui entend à travers cette réalisation, célébrer le savoir-faire immémorial des artisans marocains qui prend sa source dans l’intégrité du territoire du Royaume.

Lire aussi : La diplomatie du cadeau

Et le diplomate d’estimer plus que nécessaire de rendre visible la carte du Royaume, à l’instar du drapeau et du portrait du roi Mohammed VI, en ce qu’elle «fait partie de notre identité», qu’elle représente «notre maison, notre espace, et pas seulement une délimitation géographique».

Pour ce faire, l’œuvre majestueuse s’expose aussi désormais en dehors des murs de la résidence. Devenue un emblème incontournable de la Mission permanente du Royaume auprès de l’UA à Addis-Abeba, la carte cernée de son étoile était ainsi à l’honneur de la Semaine de l’artisanat marocain, qui s’est déroulée jusqu’au 26 octobre à l’hôtel Skyline de la capitale éthiopienne. Plus de cinq cents visiteurs, parmi lesquels officiels, diplomates et ministres, ont pu découvrir la richesse du patrimoine culturel et artisanal marocain, incarnée notamment par la beauté des caftans marocains et par cette carte du Maroc, façonnée avec amour et virtuosité.