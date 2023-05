La galerie d’art L’Atelier 21 prend part à la Foire d’art contemporain ARCO Lisbonne

La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à l’édition 2023 de la Foire d’art contemporain ARCOLisboa, qui se tient du 25 au 28 mai 2023 à la Corderie nationale de Lisbonne, au Portugal. Pour sa première participation à cette 6ème édition de l’événement lisboète, la galerie marocaine expose des œuvres des artistes M’barek Bouhchichi, Safaa Erruas, Najia Mehadji et Yamou.

À cette occasion, Nadia Amor, la directrice de L’Atelier 21, a indiqué dans une déclaration à la MAP que la participation de la galerie casablancaise à cet événement de référence vise à mettre en avant les créations des plasticiens marocains et leur contribution à la promotion de l’art africain, mais aussi à faire connaître la diversité des arts plastiques au Maroc et d’explorer de nouveaux marchés.

Portrait de l'artiste M’barek Bouhchichi.. © 2019 marco giugliarelli

S’agissant des thématiques traitées par les plasticiens marocains, le travail de M’barek Bouhchichi est basé sur la représentation et la vision du corps. Moulé, sculpté, dessiné, peint, il est mis en exergue à travers un kaléidoscope de signes, de fragments (presque votifs) et d’images qui donnent à voir une préoccupation majeure chez l’artiste: peindre des hommes et des femmes marocains à la peau noire.

La blancheur immatérielle de Safaa Erruas

Dans un travail combinant autant l’intuition que la recherche formelle comme source de création, Safaa Erruas élabore dans des gestes minutieux et ritualisés des œuvres sur papier et des installations. L’œuvre de l’artiste est dominée par la couleur blanche, qui symbolise l’absence, l’immatérialité, la transparence et la fragilité. Entre visible et invisible, conscience et inconscience, douceur et violence, les œuvres de Safaa Erruas sont autant de fenêtres ouvertes sur des mondes en tension qui nous interpellent et nous questionnent dans notre plus profonde intimité.

Le geste est la source de l’art de Najia Mehadji. En attestent les vagues qui prennent racine et se propagent sur la toile à travers le corps du peintre, ne faisant plus qu’un avec le pinceau. Intemporelle, la vague de Najia Mehadji est présente dans la pensée soufie, comme un symbole du mouvement perpétuel entre deux pôles, symbole d’un retour aux origines pour atteindre l’universel. La gestuelle à la fois libre et parfaitement maîtrisée s’impose dans les œuvres de Najia Mehadji comme une tentative de percer le mystère même de la peinture.

Les mystères de Yamou

Yamou n’en a pas fini de créer, défaire et recréer son jardin pictural, sans jamais être satisfait du résultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles recherches, exploitant toujours des pistes innovantes, inédites sans se fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature. On se tient devant un tableau de Yamou comme se tiendrait un enfant à l’orée d’une majestueuse forêt, à la fois attiré et intimidé par son puissant et silencieux mystère.

Pour sa déclinaison portugaise, la foire ARCO, fondée en 1982 à Madrid, prévoit également des sections parallèles, en l’occurrence «Africa in Focus», organisée par Paula Nascimento, qui comprendra la participation de galeries du continent africain, et «Opening Lisboa», initiée par Chus Martínez et Luiza Teixeira de Freitas, qui explorera de nouveaux langages et espaces artistiques, afin d’apporter de nouveaux contenus et recherches à la Foire.

Depuis sa fondation en 2008, la galerie d’art L’Atelier21 œuvre pour la promotion de l’art contemporain et le rayonnement des artistes marocains à l’étranger. Active au niveau international, la galerie vise également à valoriser le travail de certains artistes africains qui incarnent la vitalité de la créativité visuelle du continent.