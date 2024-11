«Jihane», un hymne au football féminin signé Driss Roukhe

Fin de tournage pour «Jihane». Réalisé par Driss Roukhe, produit par la deuxième chaine 2M et Horizon Prod, ce téléfilm nous plonge dans l’univers du sport féminin au Maroc. C’est l’histoire de Jihane, une adolescente de 17 ans passionnée de football, prête à tout pour réaliser son rêve: devenir joueuse professionnelle. Mais son parcours est semé d’embûches, notamment au sein de sa propre famille, où son père (interprété par Abdelilah Ajil) exerce une autorité stricte, peu enclin à la soutenir.

«Jihane doit se battre pour son rêve malgré l’opposition de son père, qui veut la voir suivre un chemin plus traditionnel dans son entreprise. Nous souhaitons montrer que chaque fille a le droit de combiner ses études avec ses passions, qu’elles soient sportives ou artistiques. Ce téléfilm est un appel à l’égalité des chances et à la réalisation de soi», explique le réalisateur.

C’est la jeune Nouhaila El Ouahmani qui incarne Jihane, pour le premier grand rôle de sa carrière. Elle nous a confié son bonheur de collaborer à nouveau avec le réalisateur après avoir joué dans sa mini-série «Forsa Tania».

À l’affiche de ce téléfilm, une brochette d’acteurs parmi lesquels le grand Abdelilah Ajil, Saida Baaddi, Sabah Benseddik ou encore Karim Boulmal. Et grâce à la présence de jeunes joueuses de football professionnelles, le téléfilm gagne en réalisme.

La préparation pour ce rôle n’a pas été des plus simples pour la protagoniste, car l’actrice devra aussi convaincre sur le terrain en tant que gardienne de but. Un coach sportif professionnel l’a donc accompagnée pour ce tournage.

«C’est la première fois que je joue au football. J’ai eu droit à des entrainements intensifs et j’ai fait de mon mieux pour atteindre le niveau que vous verrez à l’écran», raconte Nouhaila El Ouahmani. «Avant, je ne suivais pas les matchs de foot mais j’ai dû en regarder pour me familiariser un peu avec le sujet», continue-t-elle.

Driss Roukhe, ancien gardien de but, est lui parcontre un grand fan de football et suit de près le parcours de l’équipe nationale féminine. «Je suis particulièrement impressionné par les progrès du football féminin marocain, notamment lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Nos joueuses ont le potentiel pour remporter des titres africains et mondiaux et le téléfilm illustre cela», déclare le réalisateur. «Je suis persuadé qu’elles vont continuer à nous surprendre et à écrire de belles pages de l’histoire du football marocain», conclut-il.