Festival international Cinéma et Migrations d'Agadir: initialement prévue le 13 décembre, l'édition 2021 a été reportée

A Agadir, la 18e édition du Festival international Cinéma et Migrations se tiendra finalement à partir du 4 février 2021.

Suite à la décision du gouvernement d’interdire tous les festivals et les manifestations culturelles et artistiques, la dix-huitième édition du Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir a été reportée à une date ultérieure.