En marge de sa visite au Maroc et peu avant l’audience royale qui lui a été accordée, hier mercredi 23 novembre 2022 à Rabat, le Secrétaire général de l’ONU s’est rendu sur le site archéologique romain de Volubilis, près de Meknès. Il en a été époustouflé.

Les vestiges de la cité antique datent du IIIe siècle av. J.-C et force est d’admirer leur état de conservation et le soin dont ils sont entourés au Maroc, malgré le peu de promotion dont ils jouissent. Et c’est à toute la beauté et toute la mémoire que recèle Volubilis que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a eu droit. C’était hier mercredi, en marge de sa visite au Maroc, dans le cadre de la 9e édition du Forum de l’Alliance des civilisations (22-23 novembre 2022).

Accompagné, notamment, du représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à New York, Omar Hilale, Antonio Guterres s’est attardé sur les trésors d’archéologie de la cité antique. Visiblement ébloui par la majesté des lieux et leur état de préservation, le Secrétaire général de l’ONU n’a pas hésité à immortaliser sa visite guidée en témoignant par écrit sur le livre d’or du site. «Félicitations chaleureuses à toutes et tous qui ont transformé ce site dans une démonstration admirable de la rencontre de civilisations, dont Volubilis a été un centre admirable», peut-on lire.

Le mot du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit sur le livre d'or du site archéologique de Volubilis.

Le même jour, et juste après Volubilis, Antonio Guterres s’est rendu à Rabat où il a été reçu par le roi Mohammed VI. Le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa gratitude au Souverain pour la réussite du 9e Forum de l'Alliance des civilisations et s’est félicité de l’adoption d’une Déclaration forte et engageante, plus que jamais nécessaire dans un contexte international trouble. Antonio Guterres a salué, à cette occasion, l’engagement permanent du Roi en faveur de la promotion des valeurs d’ouverture, de tolérance, de dialogue et de respect des différences.