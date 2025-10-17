Dix ans de labeur, une incontestable valeur: traduction et exégèse du Coran par Pr. Abdelhak Azzouzi

Une publication majeure vient de voir le jour et qui, de par sa teneur et sa valeur, va se tailler une place de choix dans la sphère voire la hiérarchie de l’édition religieuse. Le professeur Abdelhak Azzouzi, universitaire marocain de haute volée, a publié aux éditions internationales Al-Bouraq un ouvrage de traduction et d’exégèse en langue française du Coran que l’on peut qualifier, sans emphase aucune, d’œuvre grandiose fruit de plus de dix années de travail acharné. Composé de trois volumes imposants, puisqu’il ne compte pas moins de 3.200 pages, ce monument éditorial ne se confine pas dans l’exercice, somme toute prosaïque ou banal, de la simple traduction littérale. Il s’agit d’un ouvrage d’une richesse et d’une finesse qui frappent d’emblée l’attention du lecteur. Outre la rigueur académique, le souci de rester fidèle au texte sacré et le soin mis par l’auteur à en restituer la grâce stylistique offrent une saisie pertinente et fidèle du message coranique, aussi bien aux lecteurs de confession musulmane qu’à ceux qui cherchent à imprimer un sens à leur existence et à l’arrimer à une attache spirituelle propre à leur insuffler quiétude et sérénité.

L’approche heuristique et herméneutique finement adoptée, la traduction-exégèse ciselée au cordeau, le sens de la rigueur omniprésent sont autant de vertus à même d’inscrire ce chef d’œuvre dans une pérennité méritoirement conquise.

En effet, fort d’une double expertise en langues française et arabe, d’une solide formation en sciences islamiques, en histoire ainsi qu’en sciences humaines et sociales, le professeur Azzouzi a réussi la prouesse d’élaborer une version sans la moindre dissonance avec la profondeur sémantique ni avec les splendeurs stylistiques du texte coranique. Le projet qui lui tenait à cœur: présenter une version du Coran en français qui ne trahisse ni l’esprit ni la majesté du texte original tout en veillant, en variant les ressorts pédagogiques, à ce que le rendu ne soit pas d’un accès ardu ou déroutant pour le lectorat francophone.

C’est pourquoi chaque sourate a été examinée dans sa globalité, en identifiant et en cernant d’abord le faisceau des unités thématiques, puis en procédant à une traduction allant de pair avec un commentaire à l’avenant lesquels, dans leurs interconnexions, allient différentes composantes du texte: lexicale, grammaticale, rhétorique et spirituelle.

À cet effet, l’auteur s’est inspiré des ouvrages-phares du tafsir, anciens et contemporains, en s’évertuant à ne retenir que les récits et les interprétations les plus fiables, à savoir celles qui ne dérogent ni au bien-fondé de la raison ni aux fondamentaux de la foi. Et s’il s’y adosse en toute logique en guise de substratum, il n’oublie pas d’endosser la nécessaire charge de l’ijtihād dans un jeu d’équilibre entre attachement éclairé aux textes sacrés et souci de modulation ou de modération assumé, dicté par les mutations affectant et impactant la réalité contemporaine. Autre mérite, et non des moindres, à l’actif de l’interprète-exégète est cette érudition qui révèle au regard et à l’esprit tant de lumières et de beautés véhiculées par tel mot, tapies dans l’ombre de telle parabole ou suggérées par le tour imagé de telle allégorie. Un choix délibéré censé, selon lui, favoriser chez le lecteur une perception juste et lumineuse de la portée à la fois spirituelle, éthique, esthétique et universelle du saint Coran.

Il convient de souligner qu’il n’a pas été fait litière des circonstances ou des raisons de la révélation à savoir les situations, les événements ou les interrogations qui en ont motivé l’advenue. À ce propos, la science des circonstances de la révélation apporte des éclairages historiques édifiants quant aux contextes et conditions à la faveur desquels nombre de versets coraniques ont été révélés. Cette contextualisation favorise une compréhension plus profonde et davantage nuancée de bien des versets tout en aidant à les situer avec justesse sur le cours chronologique du temps et à en saisir la sagesse sous-jacente qui a servi de socle ou de fondement aux commandements légaux.

En résumé, on peut revendiquer sans ambages le caractère inédit de cette traduction et de cette exégèse qu’on peut définir comme une sorte d’encyclopédie vivante, de connaissance approfondie du Coran pour qui souhaite une compréhension fine de la Vulgate dans une perspective de paix et de triomphe du bien contre un mal protéiforme.